Vor den Augen der Rettungskräfte vom Fluss mitgerissen

Von: mk

Udine – In Friaul Julisch-Venetien läuft nach heftigen Regenfällen die Suche nach drei Vermissten weiter. Auch am heutigen Sonntag sind die Einsatzkräfte ausgerückt.

Die jungen Erwachsenen sind am Freitag vom Fluss Natisone bei Premariacco in der Gegend von Udine mitgerissen worden. Sie wollten auf einer Sandbank Fotos machen und wurden von den schnell ansteigenden Wassermassen überrascht.

Die Feuerwehr durchkämmt derzeit die gesamte Gegend. Auch Drohnen kommen zum Einsatz. Unglücklicherweise verringert sich mit jeder Stunde die Chance, die Vermissten lebend zu bergen. Die schlechten Wetterbedingungen erschweren die Suchaktion zusätzlich.

Bei den Vermissten handelt es sich um die Patrizia Cormos (20), die Kunst in Udine studiert, um die 23-jährige Rumänin Bianca Doros, die erst wenige Tage zuvor nach Italien gekommen war, um ihre Eltern zu besuchen, und um deren Freund Cristian Casian Molnar (25), der ebenfalls aus Rumänen stammt und in Österreich lebt.

Am Samstagnachmittag konnte die Tasche von einer der Frauen geborgen werden. Darin befand sich ihr Handy, dessen Signal zuvor geortet worden war. Mit demselben Smartphone war am Tag zuvor die Notrufnummer 112 gewählt worden.

Auch ein Augenzeuge – der Chauffeur eines Schulbusses – hatte Alarm geschlagen. „Der Flusspegel ist rasch angestiegen und mir schien, dass sie in Gefahr schwebten. Ich sah, wie sie versuchten, über den Wasserlauf zu springen, doch sie schafften es nicht. Sie waren nur rund zwei Meter von ihrer Rettung entfernt“, erklärte der Mann italienischen Medien gegenüber.

Die drei jungen Erwachsenen seien in Panik geraten. Sie seien unentschlossen gewesen, während sich die Situation zunehmend zugespitzt habe, so der Augenzeuge. Das Wasser war demnach am Anfang noch nicht so tief, allerdings stieg der Pegel unaufhaltsam an.

Die drei Freunde hatten einen Spaziergang unternommen, um ein gemeinsam zu feiern, nachdem Patrizia Cormos erfolgreich ein Examen in 3D-Modellierung bestanden hatte. Zwischen den Regenfällen hatte sich der Himmel vorübergehend aufgetan und waren strahlend blau. Das Kiesbett am Flussufer war leicht zu betreten. Doch dann änderte sich die Situation Schlag auf Schlag.

Wie offizielle Daten bestätigen, hat sich das ruhige Gewässer innerhalb weniger Stunden in einen reißenden Strom verwandelt. Während gegen 11.30 Uhr nur 20 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch das relativ breite Flussbett rannen, schnellten gegen 13.00 Uhr bereits 135 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vorbei. Gegen 15.00 Uhr waren es dann sogar 250 Kubikmeter.

Um 13.35 hatten die drei bereits Alarm geschlagen – ebenso wie mehrere Passanten. Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, wurden sie vor deren Augen von den Wassermassen mitgerissen.

Die Staatsanwaltschaft von Udine hat unterdessen eine Untersuchung in die Wege geleitet. Ins Ermittlungsregister wurde allerdings niemand eingetragen.

Die Unwetter haben in Triest und weiteren Städten zu Überschwemmungen geführt. Auch Sturm und Hagel verursachten Schäden.