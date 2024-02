Vorstoß im Trentino: Keine Hausaufgaben über die Ferien

Trient – Im Trentino scheint der Traum vieler Schülerinnen und Schüler wahr zu werden. Landesrätin Francesca Gerosa hat ein Rundschreiben angekündigt, in dem sie die Schulen auffordert, keine Hausaufgaben über die Ferien aufzugeben. Umgesetzt werden soll die Vorgabe bereits ab den kommenden Faschingsferien im Februar.

Wie italienische Medien berichten, handelt es sich lediglich um eine Anregung der Bildungslandesrätin und um kein striktes Verbot. Anklang fand sie damit allemal bei einem Treffen mit der Studentenvertretung der Oberschulen im Trentino.

Die Idee, von Hausaufgabe über die Ferien abzusehen, hänge mit dem Wunsch zusammen, den Jugendlichen mehr Platz für Freizeit und den sozialen Austausch einzuräumen, um auf diese Weise schulischen Druck abzubauen, hieß es bei dem Austausch.

„Schüler erleben heutzutage die ständige Notwendigkeit, mit der Schule in Verbindung zu bleiben, wenn man etwa an die digitalen Register oder an Online-Klassen denkt“, erklärt Gerosa. Die ständige Erwartungshaltung, dass noch etwas dazu kommen könne, das zu erledigen sei, führe zu Ängsten.

Die Studentenvertreterinnen und -vertreter zeigten sich begeistert. Ob der Vorschlag tatsächlich aufgegriffen wird, hängt nun allerdings von den Schulleitern und Lehrpersonen ab.