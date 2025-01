Wegen antifaschistischer Haltung: Lehrer in Brescia zusammengeschlagen

Von: Ivd

Brescia – Ein erschütternder Vorfall ereignete sich kurz vor der Neujahrsnacht in Brescia. Ein 36-jähriger Lehrer des Antonietti-Instituts in Iseo wurde Opfer einer körperlichen Attacke, nachdem er seine antifaschistische Haltung in einer Diskussion äußerte.

Der Lehrer hatte den Abend in Begleitung eines Freundes verbracht und war gegen Mitternacht in der Stadt unterwegs, als er von einer Gruppe junger Männer angesprochen wurde. Einer der Männer, etwa 20 Jahre alt, sprach ihn mit seinem Namen an. Der Lehrer ging davon aus, dass es sich um einen ehemaligen Schüler handeln müsse, und hielt an, um das Gespräch fortzusetzen.

Das Thema der Diskussion ging schnell in Richtung der faschistischen Vergangenheit Italiens und der Rolle von Benito Mussolini zu. Der junge Mann behauptete, die Zeit unter Mussolini sei besser gewesen als die heutige. Der Lehrer widersprach entschieden und legte seine Sichtweise dar, die gegen die Idealisierung des Faschismus gerichtet war.

Gewaltsame Eskalation

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte rasch, als der Jugendliche den Lehrer zunächst beleidigte und dann handgreiflich wurde. Der junge Mann fing an, wiederholt auf den Kopf des 36-Jährigen einzuschlagen. Das Opfer handelte glücklicherweise geistesgegenwärtig und filmte die Angreifer. Dabei gelang es ihm, das Gesicht des 20-Jährigen festzuhalten. Die übrigen Mitglieder der Gruppe schritten nicht ein und flüchteten, als die Carabinieri alarmiert wurden.

Der Lehrer suchte nach dem Angriff das Krankenhaus von Brescia auf, wo Prellungen im Gesicht und am Kopf diagnostiziert wurden. Eine Anzeige wurde umgehend erstattet, die Ermittlungen laufen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch.

Beunruhigendes Zeichen für Antifaschisten

Der Vorfall sorgte nicht nur in Brescia, sondern auch überregional für Bestürzung. Die Gewalt gegen den Lehrer ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie schnell politische Diskussionen in Intoleranz und Aggression heutzutage ausarten können. Die Angelegenheit wirft auch die Frage auf, wie Schulen und Gesellschaft mit der Zunahme extremistischer Ansichten umgehen sollten.