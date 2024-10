Wetterwarnung: Alarmstufe Rot für Norditalien

Von: Ivd

Genua – Norditalien rüstet sich für heftige Unwetter, die das Land seit der Nacht auf Dienstag in Atem halten: Meteorologen warnen vor starken Regenfällen, Überflutungen und drohenden Erdrutschen. Besonders betroffen sind die Regionen Ligurien und Lombardei, für die die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen wurde. In mehreren Gemeinden bleiben Schulen geschlossen, während der Zivilschutz die Bevölkerung zur Vorsicht aufruft.

In Genua und weiteren Teilen Liguriens trat der Fluss Rio Fegino bereits über die Ufer und führte zu Überschwemmungen. Auch in der Toskana wurden vorsorglich Schulen geschlossen, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. Für die Regionen Lazio, Friuli Venezia Giulia, Venetien, Emilia-Romagna und die Toskana gilt derzeit die zweithöchste Warnstufe Orange. In insgesamt 13 weiteren Regionen, darunter auch Südtirol, wurde eine gelbe Warnung ausgegeben.

Nach einer Regenpause am morgigen Mittwoch kommt am Donnerstag schon das nächste Tief, hierbei handelt es sich um den ehemaligen Hurrikan #Kirk, bei uns aber nur mehr als „normales“ Tief wetterwirksam. pic.twitter.com/NxBiYbEDua — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 8, 2024

Hagelstürme und starke Winde erwartet

Laut Meteorologen wird sich das Unwetter weiter intensivieren. Zusätzlich zu den Regenmassen drohen auch Hagelstürme und starke Winde. Diese gefährliche Wetterlage könnte sich auch auf die autonome Provinz Bozen und das Trentino ausweiten. In Mailand wurden bereits präventive Maßnahmen ergriffen: Der Fluss Lambro wurde von umgestürzten Bäumen befreit, um Blockaden und potenzielle Überschwemmungen zu verhindern.

Tessin und die Schweiz bereiten sich vor

Auch im benachbarten Tessin sind die Behörden alarmiert. Der Bund hat die Gefahrenstufe drei ausgerufen und warnt vor erheblichen Risiken durch die anhaltenden Niederschläge. Ob die Auswirkungen des Ex-Hurrikans Kirk, der für Donnerstag erwartet wird, die Schweiz erreichen, ist noch unklar. In jedem Fall bleibt die Lage angespannt, und weitere Warnungen können jederzeit folgen.