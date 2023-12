Wie ein Wunder: Lawinenabgang in den Dolomiten überlebt

Eiskletterer an Pordoischarte 300 Meter mitgerissen

Canazei – Zu einem dramatischen Ereignis mit glücklichem Ausgang ist es am Sonntag in den Dolomiten gekommen. Ein Wintersportler hat in der Sellagruppe auf der Trentiner Seite der Dolomiten einen Lawinenabgang überlebt.

Am Vormittag wurde der Sportler unterhalb der Pordoischarte von einer fast 100 Meter breiten Lawine erfasst und rund 300 Meter mitgerissen, als er gerade über eine Eiswand hinaufklettern wollte. Mit Hilfe eines Begleiters konnte er sich aus den Schneemassen befreien, unter denen er teilweise verschüttet wurde.

Zwei Bergführer, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Notrufzentrale.

Der osteuropäische Eiskletterer blieb glücklicherweise unverletzt.

Starker Wind sorgt derzeit im Bereich von Graten, Mulden und Rinnen für erhöhte Lawinengefahr in den Alpen.

Die Pordoischarte gehört zu den berühmtesten Freeride-Abfahrten in den Dolomiten.