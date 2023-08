Wieder Bären-Zwischenfall im Trentino

Vezzano – In Südtirols Nachbarprovinz Trient ist es wieder zu einem Bären-Zwischenfall gekommen. In Vezzano zwischen Trient und dem Gardasee hat ein Pkw am späten Dienstagabend auf der Staatsstraße einen ausgewachsenen Bären angefahren.

Medienberichten zufolge tauchte der Bär plötzlich auf der Fahrbahn auf. Der Autofahrer hatte nicht mehr genügend Zeit, ausreichend abzubremsen. Während am Fahrzeug erhebliche Schäden durch den Zusammenstoß mit dem schweren Raubtier zu verzeichnen sind, blieb der Mann am Steuer glücklicherweise unverletzt.

Der Bär ist hingegen nach dem Crash in den Wald geflüchtet. Die Feuerwehr sowie die Ordnungshüter eilten zum Unglücksort. Auch die Forstbehörde war für Untersuchungen vor Ort.

Nach dem Vorfall haben sich die Tierschützer der Organisation Oipa zu Wort gemeldet. Sie fordern von den Behörden, sich auf die Suche nach dem angefahrenen Bären zu begeben und – falls nötig – seine Verletzungen zu versorgen. Außerdem wird die Einrichtung von Wildtier-Korridoren gefordert. Damit könnten solche Vorfälle reduziert werden.