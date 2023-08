Wieder Messermann: Keine Ruhe in Rovereto

Rovereto – In Rovereto ist es ausgerechnet im Nikolajewka-Park zu einem erneuten Zwischenfall gekommen. Nachdem am 5. August Iris Setti (60) dort von von Chukwuka Nweke (37) aus Nigeria zu Tode geprügelt wurde, mussten die Carabinieri am Donnerstagabend erneut zu der Grünzone ausrücken.

Besorgte Anrainer alarmierten die Ordnungshüter, weil ein verwirrter Trentiner, der möglicherweise betrunken war und ein Messer bei sich hatte, herumtobte.

Sein Wutanfall hat sich Medienberichten zufolge gegen Ausländer gerichtet und ging mit Beleidigungen und Drohungen einher. Die Exekutivbeamten griffen sofort ein und nahmen ihm das Messer weg.