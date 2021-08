“Wir sehen uns auf der Intensivstation und es bereitet mir eine Prise Vergnügen”

E' necessario accogliere dubbi e paure per accompagnare i cittadini al vaccino: una scelta consapevole

Un duro sfogo sui social contro i no vax e le loro proteste per il green pass hanno portato un richiamo ad un infermiere di terapia intensiva a Bologna.Il Presidente dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche Bologna, Pietro Giurdanella, invita alla calma e alla fiducia, ricordando che il vero nemico è il virus. I cittadini è necessario che trovino negli infermieri – così come in tutti i professionisti sanitari – persone disponibili all'ascolto, pronte ad accogliere dubbi e paure, e per questo capaci di accompagnare ciascuno al #vaccino, come frutto di una scelta consapevole in grado di garantire il bene del singolo, così come dell'intera comunità.Ne parla il servizio di TRC BolognaFederazione Nazionale Infermieri Azienda USL di Bologna

Posted by Ordine delle Professioni Infermieristiche Bologna on Friday, July 30, 2021