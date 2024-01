Zwei Frauenmorde erschüttern sizilianisches Dorf

Naro – Die Ermittlungen der Carabinieri laufen auf Hochtouren. Zwei Frauen sind in Naro auf Sizilien tot aufgefunden worden. In beiden Fällen besteht Mordverdacht.

Die 58-jährige Rumänin Delia Zarniscu, deren lebloser Körper in einer Pfütze aus Blut lag, wurde offenbar erstochen. Maria Rus, die vier Jahre jünger ist und ebenfalls aus Rumänien stammt, ist hingegen auf einer Couch in ihrer Wohnung verbrannt, nachdem jemand mutmaßlich ein Feuer gelegt hat.

Die Staatsanwaltschaft hat mehrere Zeugen einvernommen, um den Tathergang zu rekonstruieren. Die beiden Frauen lebten rund 150 Meter voneinander entfernt.

Aus Messina ist die Spurensicherung eingetroffen, um die beiden Tatorte zu untersuchen. Die Frauen sind offenbar in derselben Nacht getötet worden.

Ein 24-jähriger Rumäne, der gemeinsam mit einem Landsmann einen ganzen Tag lang verhört wurde, war die Nacht zuvor wegen Doppelmordes festgenommen worden. Letzterer steht hingegen nicht unter Verdacht. Dem 24-Jährigen wird außerdem Leichenschändung vorgeworfen.

Wie Marcela, die Tochter von Maria Rus, den Ermittlern gegenüber erklärte, sei ihre Mutter nie auf der Couch gesessen, weil es dort keinen Handyempfang gebe. Ob sich ihre Mutter mit Delia Zarniscu regelmäßig getroffen hatte, wusste die Tochter nicht.

In Naro leben – genau wie im Nachbarort Canicattì – viele Rumänen. Viele von ihnen arbeiten als Tagelöhner in der Landwirtschaft und sind oft schwarz angestellt. Laut Aussagen ihres Schwiegersohns Giuseppe soll Maria Rus mit ihrem Mann in der Vergangenheit unter finanziellen Problemen gehabt haben. Zwei Töchter mussten sie damals in Pflege geben. Während Marcela mit einer von beiden heute in Kontakt steht, ist die zweite offenbar untergetaucht. Viele der Rumänen, die im Dorf leben, hätten davon gewusst. Er vermutet, dass jemand möglicherweise die 54-Jährige belästigen wollte.

Im Fall von Delia Zarniscu war der Notruf ausgerechnet von jenem Mann gekommen, der später von den Carabinieri festgehalten wurden. Offenbar lebte er im selben Gebäude wie die 58-Jährige. Die Carabinieri haben Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras aus der Zone sichergestellt. Auch mehrere Nachbarn wurden befragt.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der zweifache Frauenmord in Verbindung mit einem Trinkgelage steht, dass plötzlich ausgeartet ist. Die These wird derzeit noch überprüft.