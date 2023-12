Ab 8. Dezember: Winteraktion des EuregioFamilyPass Südtirol

Bozen – Auch in diesem Winter beteiligt sich rund ein Dutzend Vorteilsgeber des EuregioFamilyPass an der Winteraktion: Ab dem morgigen 8. Dezember und an mehreren Wochenenden von Mitte Dezember bis Anfang März können Familien die Wintersportausrüstung um den halben Preis ausleihen.

Bei Hockeyspielen der Hockeyclubs Rittner Buam SkyAlps und AHC Eppan Pirates kostet das Mitfiebern nur die Hälfte des Eintrittspreises. “Die Bewegung in der freien Natur ist auch im Winter ein wichtiger Moment, um Familienzeit zu erleben. Umso besser, wenn dabei dank des EuregioFamilyPass das Familienbudget nur zur Hälfte belastet wird”, sagt Familienlandesrätin Waltraud Deeg.

Für Inhaberinnen und Inhaber des EuregioFamilyPass Südtirol und deren Familie gibt es bei den teilnehmenden Verleihstellen Wintersportausrüstung wie Rodeln, Skier oder Schlittschuhe um 50 Prozent günstiger. Die Preisreduzierung gilt für die gesamte Familie bei den teilnehmenden Betrieben, allerdings nur an bestimmten Tagen. Die Termine und Partnerbetriebe sind auf der Webseite des EuregioFamilyPass Südtirol einsehbar: www.provinz.bz.it/familypass

Um den Vorteil in Anspruch zu nehmen muss ein Elternteil seinen/ihren EuregioFamilyPass Südtirol beim Ticketkauf beziehungsweise an der Kasse vorzeigen. Der Vorteil gilt auch für Inhabende des EuregioFamilyPass aus Tirol (Tiroler Familienpass) und dem Trentino (Family Card). Wer zum Skiverleih mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann hierfür den EuregioFamilyPass Südtirol als Fahrschein mit familienfreundlichem Tarif nutzen und profitiert damit von der Funktion der Vorteilskarte als Fahrschein.