Achammer schlägt verpflichtenden Test für alle Schüler vor

Bozen – Südtirol schlägt einen verpflichtenden Corona-Test für alle Schüler nach den Weihnachtsferien vor ihrer Rückkehr in den Unterricht vor. Dies erklärte Bildungslandesrat Philipp Achammer gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa und bestätigte somit einen Bericht des Tagblatts Dolomiten.

„In Südtirol haben wir mehrfach in der Woche wiederholt Tests durchgeführt – an allen Schulen auf freiwilliger Basis“, erklärt Achammer.

Ziel der Landesregierung sei es, so viele Schüler wie möglich am 10. Jänner auf das Coronavirus zu testen. „Wir schlagen der Regierung in Rom einen verpflichtenden Test für alle jene vor, die wieder in die Klassen zurückkehren“, so der Landesrat.

Einer Verlängerung der Weihnachtsferien, wie sie von Vertretern anderer Regionen vorgeschlagen wurde, erteilte Achammer hingegen eine klare Absage.