Achtsamkeit in der Natur – Müllsammelaktion erfolgreich gestartet

Brixen – Der Frühling ruft! Also nix wie raus ins Freie und die Bewegung in der Natur genießen. Doch wer den ersten Knospen beim Blühen zusieht und die Leberblümchen am Wegesrand wahrnimmt, wird vielleicht erkennen, dass zwischen den blühenden Blumen der Mensch seine Spuren hinterlässt. Hier ein Tetra-Pack im Busch, dort eine Plastikflasche auf der Wiese und überall auf den Wegen Masken, Doggy-Säckchen und Zigarettenkippen. Was kein schöner Anblick für uns Menschen ist, stellt eine ernstzunehmende Bedrohung für die Tiere und das gesamte Ökosystem dar.

So haben die Brixen Tourismus Genossenschaft in Kooperation mit der Gemeinde Brixen und den Stadtwerken eine Müllsammelaktion am vorigen Samstag ins Leben gerufen. Am 17.04.21 haben Mitglieder der Jugendfeuerwehr Milland die Karlspromenade von Müll befreit. Vorbildlich und nachhaltig haben die jungen Freiwilligen 15 Müllsäcke und 130 kg Müll gesammelt. Die Gemeinde Brixen hat sich mit den Refill Flaschen bei den fleißigen Helfern bedankt, denn es ist nicht selbstverständlich, dass immer die Jugend bei diesen Aktionen mitmacht.

„Diese Aktion soll nicht einfach ein Frühlingsputz sein, sondern vielmehr eine Sensibilisierungsaktion. Jede und jeder Einzelne kann einen kleinen, aber wesentlichen Teil für eine attraktivere Umgebung und eine saubere Umwelt leisten. Der Feuerwehrjugend Milland danke ich für die Unterstützung, für ihre Vorbildfunktion und den Einsatz für unsere Umwelt“, so der Umweltstadtrat Peter Natter. Beim Wandern und Spazierengehen können wir der Natur ganz nahekommen, ohne ihr aber zu nahe zu treten. Ziel für die Brixen Tourismus Genossenschaft, die Gemeinde Brixen und die Stadtwerke Brixen AG ist es durch mehrere Aktionen, den Müll auf den Wanderwegen zu entfernen. „Wir haben eine Verantwortung, wenn wir uns draußen im Freien bewegen. Ein respektvoller Umgang mit der Natur, den Lebewesen und anderen Wegenutzern sollte selbstverständlich sein. Wege und Berge sauber halten, indem man die Abfälle wieder mitnimmt und keine Spuren hinterlässt.“ sagt Lidia Prader, Mitarbeiterin der Brixen Tourismus Genossenschaft und verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit. „Abfall gehört zurück in den Rucksack. Wenn wir nichts auf Pausenplätzen zurücklassen, so finden auch andere Naturfreunde immer Rastplätze vor, auf denen man sich gerne aufhält“.

Am 22. April ist Earth Day, der internationale Tag, der den Schutz unseres Planeten mit kleinen täglichen Gesten und einem grüneren Lebensstil fördert. Müllsammeln beim Wandern: Lasst es uns nicht nur an einem gewissen Tag, sondern zu einem Trend machen – bei unseren Wanderungen – den Müll am Wegesrand mitzunehmen. Umweltbewusst, achtsam und mit voller Leidenschaft in den Bergen unterwegs!