Agri-Photovoltaik: “Südtirol verzichtet auf viel Geld”

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit wirft der SVP Unkenntnis im Energiebereich vor. In einer Pressemitteilung heißt es:

Wie viel versteht die SVP von Pferden? Wenig, denn sie setzt oft auf das falsche Pferd. Beispiel Energieversorgung: Die Wasserstoffstrategie war ein volles Desaster. Was die Experten schon lange wussten und jetzt jeder weiß: Pkw, Busse und Lkw fahren in Zukunft mit Strom aus Batterien und nicht mit Wasserstoff!

“Viele Millionen unserer Steuergelder wurden so von der Landesregierung versenkt. Falsche und zu späte Entscheidungen gibt es auch bei der Energieproduktion. Bei der Wasserkraft geht nichts weiter, Photovoltaik auf Dächern wird mehr blockiert als gefördert. Und obwohl die ganze EU, inklusive dem italienischen Staat, erkannt hat, dass Agri-Photovoltaik die Zukunft ist und entsprechende Förderungen ausgelobt werden, verbietet die Landesregierung Agri-Photovoltaik in Südtirol. Sind wir Südtiroler schlauer als die ganze EU? Oder sind wir dümmer und noch in der Steinzeit”, fragt die Bewegung.

“In Italien gibt es dieses Jahr eine Milliarde Euro Förderung für Agri-Photovoltaik aus PNRR-Geldern, zehn Millionen davon könnten nach Südtirol kommen. Das werden sie aber nicht, denn diese zehn Millionen sind für uns verloren, solange die Landesregierung Agri-Photovoltaik nicht erlaubt. Warten wir wieder, bis die Strompreise steigen und sind dann neidisch auf die Nachbarn? Wir brauchen mehr Energie, produziert mit Wasserkraft und/oder Photovoltaik auf Apfelanlagen und Äckern oder Wiesen. Wir fordern den zuständigen Landesrat auf, alles in die Wege zu leiten, um dieses Geld nicht zu verlieren und Agri-Photovoltaik-Anlagen in Südtirol zu bauen”, heißt es abschließend.