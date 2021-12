Bozen – Die Südtiroler Volkspartei begrüßt die Begnadigung des „Puschtra Bua“ Heinrich Oberleiter durch Staatspräsident Sergio Mattarella. „Die Begnadigung ist ein hart ersehnter Akt der Versöhnung. Damit geht ein jahrelanger Wunsch in Erfüllung“, so SVP-Obmann Philipp Achammer, der allen dankt, die jahrelang für die Begnadigung gekämpft hätten.

Der größte Dank gelte Staatspräsident Sergio Mattarella, der kurz vor seinem Amtsabtritt gezeigt habe, dass er die notwendige Sensibilität für diesen überfälligen Akt besitze. „Diese Begnadigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Geschichtsaufarbeitung und zum Ausgleich“, so Achammer. Ein Dank gelte aber auch dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, welcher die Begnadigung im Rahmen seines letzten Italienbesuches erneut angesprochen habe, sowie all jenen Politikerinnen und Politikern, welche im Laufe der Jahre das Anliegen immer wieder präsent gehalten hätten, in den vergangenen Jahren insbesondere Landeshauptmann Arno Kompatscher und Vizeobmann Karl Zeller.