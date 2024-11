Anhörungen der künftigen EU-Kommissare beginnen

Von: APA/AFP

In Brüssel beginnen am Montag die Anhörungen der künftigen EU-Kommissarinnen und -Kommissare (ab 14.30 Uhr). Die Abgeordneten des Europaparlaments befragen das 26-köpfige Team von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Woche lang in den Fachausschüssen. Vor der ersten Amtszeit von der Leyens 2019 hatten die Parlamentarier drei Anwärterinnen und Anwärter abgelehnt.

Am Montag ist unter anderem der künftige Handelskommissar Maros Sefcovic geladen. Bisher war der slowakische Diplomat als Vizekommissionspräsident unter anderem für die Beziehungen zwischen den EU-Institutionen verantwortlich. Befragt wird auch der designierte Landwirtschaftskommissar Christophe Hansen aus Luxemburg. Das Hearing des designierten EU-Migrationskommissars Magnus Brunner aus Österreich ist für Dienstagabend angesetzt. Das Parlament will die neue Kommission Ende November wählen. Sie könnte dann voraussichtlich zum 1. Dezember die Arbeit aufnehmen.