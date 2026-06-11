Arbeiten im Schutzwald Lausbühl zur Sicherheit der Bevölkerung

Von: mk

Kastelruth – Die Wälder oberhalb von Runggaditsch sind großteils als Schutzwälder ausgewiesen und erfüllen eine wichtige Schutzfunktion für das darunterliegende Dorf. Diese Schutzwälder wurden in den Jahren 2022 und 2023 durch Borkenkäferbefall besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. “Die entstandenen Waldschäden erforderten umfassende Maßnahmen zur Stabilisierung des Schutzwaldes Lausbühl der Eigenverwaltung Bürgerlicher Nutzungsgüter Kastelruth”, betont Landesforstdirektor Günther Unterthiner.

“Mit den geplanten Maßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen, damit auch künftige Generationen durch einen stabilen Schutzwald wirksam geschützt werden können”, unterstreicht Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher. Ziel der Arbeiten ist es, die Funktionsfähigkeit und Stabilität des Schutzwaldes nachhaltig zu verbessern und damit die Sicherheit von Bevölkerung, Verkehrswegen und technischer Infrastruktur zu erhöhen. Der Wald übernimmt dabei eine wichtige Schutzaufgabe gegen Steinschlag, Rutschungen und Erosion.

“Geplant sind unter anderem Querschlägerungen, hohes Abstocken, das gezielte Stehenlassen geeigneter Schadbäume sowie Aufforstungen”, berichtet der Direktor des Forstinspektorates Brixen Christoph Hintner. “Ein großer Teil des anfallenden Schadholzes verbleibt dabei bewusst im Gelände, um die Oberflächenrauigkeit zu erhöhen und als natürliche Barriere gegen herabrollende Steine zu wirken. Die Eingriffsfläche, auf der die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden, beträgt etwa 15 Hektar. Die Arbeiten haben im frühen Herbst begonnen und sind derzeit voll im Gange,” erklärt Forstrat Matthias Kasseroler.

Fachlich begleitet wird das Projekt durch das Forstinspektorat Brixen mit Amtsdirektor Hintner und Forstrat Kasseroler sowie durch die Forststation Kastelruth mit den Förstern Michael Eppacher und Marian Girtler.

Das sehr steile und schwer zugängliche Gelände stellt hohe Anforderungen an die Ausführung der Arbeiten, die von den Mitarbeitern der Eigenverwaltung Bürgerlicher Nutzungsgüter Kastelruth auf der Fläche umgesetzt werden. “Ein intakter Schutzwald ist für das Gemeindegebiet von höchster Priorität und entscheidend für die langfristige Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger”, ergänzt der Vorsitzende der Eigenverwaltung Bürgerlicher Nutzungsgüter Kastelruth Martin Gasslitter.

Das Projekt wird bei Umsetzung aller geplanten Arbeiten mit bis zu 42.800 Euro durch die Landesabteilung Forstdienst gefördert.