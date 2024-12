ASGB Transport begrüßt die Neuerungen beim SüdtirolPass

Von: mk

Bozen – Die jüngst angekündigten Änderungen am SüdtirolPass, die ab Juni 2025 in Kraft treten sollen, stoßen beim Obmann der ASGB Transport, Matthias von Wenzl, auf große Zustimmung. Besonders hebt er die günstigeren Tarife, die attraktiven Zusatzvorteile sowie den klaren Fokus auf nachhaltige Mobilität hevor.

„Mit den neuen Konditionen wird der öffentliche Nahverkehr in Südtirol für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich und gleichzeitig komfortabler gestaltet. Das Jahresabo für nur 250 Euro oder 39 Euro im Monat ermöglicht es nun noch mehr Menschen, auf Bus und Bahn umzusteigen, was nicht nur die Verkehrsbelastung reduziert, sondern auch einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz leistet“, so von Wenzl.

Besonders lobt er die gezielten Anreize für Familien und Jugendliche: Kinder erhalten eine Ermäßigung von 20 Euro, was den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bereits in jungen Jahren fördert. Für Jugendliche unter 26 Jahren wird ein eigenes Abo für nur 150 Euro jährlich oder 20 Euro monatlich angeboten. Diese Maßnahmen machen klar, dass der Zugang zu leistbarer und nachhaltiger Mobilität generationenübergreifend gefördert wird.

Man zeige sich zuversichtlich, dass die angekündigten Änderungen beim SüdtirolPass einen positiven Beitrag zu einer Verkehrswende leisten werden, die sowohl ökologisch als auch sozial gerecht gestaltet ist. „Diese Reformen machen klar, dass Klimaschutz und Bürgerfreundlichkeit Hand in Hand gehen können“, so der Obmann abschließend.