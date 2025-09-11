Aktuelle Seite: Home > Politik > Auch für zweiten Wolf gilt: Abschuss frei
Tierschützer scheitern vor Gericht

Auch für zweiten Wolf gilt: Abschuss frei

Donnerstag, 11. September 2025 | 07:00 Uhr
Der Wolf bleibt im Visier der Tiroler Regierung
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Streit um die Wolfsentnahme in Südtirol geht in die nächste Runde. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat das Verwaltungsgericht in Bozen am Mittwoch einen entsprechenden Einwand der Tierschutzorganisationen LAV, ENPA und LNDC Animal Protection abgewiesen.

Damit bleibt der Beschluss von Landeshauptmann Arno Kompatscher weiterhin in Kraft: Auch der zweite Wolf im Vinschgau darf abgeschossen werden.

Die beiden Wölfe waren für mehrere Schafsrisse auf einer Alm im Vinschgau verantwortlich gemacht worden. Die Tierschützer hatten bereits Anfang August versucht, die Maßnahme per Gerichtsbeschluss zu stoppen, waren aber gescheitert.

Nur drei Tage später wurde der erste der beiden Wölfe getötet. Nun wollen die Tierschützer den Fall vor den Staatsrat bringen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
62
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
58
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Aus Routineeinsatz wird reiner Horror
Kommentare
24
Aus Routineeinsatz wird reiner Horror
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 