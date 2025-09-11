Auch für zweiten Wolf gilt: Abschuss frei

Von: mk

Bozen – Der Streit um die Wolfsentnahme in Südtirol geht in die nächste Runde. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat das Verwaltungsgericht in Bozen am Mittwoch einen entsprechenden Einwand der Tierschutzorganisationen LAV, ENPA und LNDC Animal Protection abgewiesen.

Damit bleibt der Beschluss von Landeshauptmann Arno Kompatscher weiterhin in Kraft: Auch der zweite Wolf im Vinschgau darf abgeschossen werden.

Die beiden Wölfe waren für mehrere Schafsrisse auf einer Alm im Vinschgau verantwortlich gemacht worden. Die Tierschützer hatten bereits Anfang August versucht, die Maßnahme per Gerichtsbeschluss zu stoppen, waren aber gescheitert.

Nur drei Tage später wurde der erste der beiden Wölfe getötet. Nun wollen die Tierschützer den Fall vor den Staatsrat bringen.