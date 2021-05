Auch Kompatscher lässt sich impfen

Bozen – Nun ist auch Landeshauptmann Arno Kompatscher an der Reihe und hat seine erste Impfdosis erhalten.

„Nochmals herzlichen Glückwunsch zur hervorragenden Organisation und einen herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren für ihre großartige und wertvolle Arbeit. Die Impfung rettet Leben und hilft uns, wieder zu mehr Normalität zurückzukehren“, schreibt Kompatscher in einem Beitrag auf Facebook.

Am Samstag ist unter anderem auch Bischof Ivo Muser die erste Impfdosis verabreicht worden. Den staatlichen Daten zufolge sind in Südtirol 62.565 Personen mittlerweile vollständig geimpft. 95.038 haben die erste Dosis erhalten.