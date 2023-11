Bozen – Kinder haben Rechte. „Wichtig ist, dass auch die Jüngsten unserer Gesellschaft darüber Bescheid wissen“, unterstreicht Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller. Denn nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern.

Kürzlich hatte Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern der 5A und 5B der italienischsprachigen Grundschule A. Rosmini in Brixen sowie der 5. Klasse der Grundschule Milland das Buch „Kennst du deine Rechte? Auf Entdeckungsreise zu den Kinderrechten“ vorzustellen.

Durch die Einführung des fächerübergreifenden Lernbereiches „Gesellschaftliche Bildung“ hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft im Jahr 2021 mit Unterstützung der deutschen, italienischen und ladinischen Bildungsdirektion das Kinderbuch ausgearbeitet. Die Geschichte handelt von den Freunden Alex und Sofia, die in zehn Kapiteln, wo jeweils ein Kinderrecht im Mittelpunkt steht, ihre Rechte näher kennenlernen. Dadurch werden die Kinder auf spielerische Art und Weise an dieses wichtige Thema herangeführt.

Der Inhalt des Buches stützt sich auf die UN-Kinderrechtskonvention von 1989. Kinder- und Jugendanwältin Höller hat außerdem ein Arbeitsblatt mit Übungsvorschlägen zu ausgewählten Kinderrechten ausgearbeitet, das die Lehrpersonen mit in den Unterricht einbringen oder als Anregung zu weiteren Übungen verwenden können.

„Kennst du deine Rechte? Auf Entdeckungsreise zu den Kinderrechten“ wurde auf Deutsch und Italienisch, das Arbeitsblatt zudem auch auf Grödnerisch und Gadertalerisch ausgearbeitet. Das Buch wurde aufgrund der hohen Nachfrage mehrmals nachgedruckt und im Herbst 2023 bereits zum dritten Mal an allen Grundschulen des Landes verteilt.

„Die Kinder erkennen sich in den Figuren Alex und Sofia wieder, und das hilft ihnen, ihre Rechte kennenzulernen, zu verstehen und sich daran zu erinnern. Anhand von Geschichten, die ihren eigenen Erfahrungen nahekommen, können sie über wichtige Themen nachdenken, wie das Recht zur Schule zu gehen, eine Familie und ein Zuhause zu haben oder auch das Recht zu spielen“, berichtet Maria Grazia Straudi, Lehrerin an der Grundschule A. Rosmini in Brixen. „Doch sensiblere und aktuelle Themen werden ebenso angesprochen, wie das Recht, eine Beziehung zu einem weit entfernt lebenden Elternteil aufrechtzuerhalten oder geschützt zu werden, wenn man in Gefahr ist. Es ist nicht immer leicht, diese Themen mit Kindern zu behandeln. In diesem Sinne ist dieses Buch ein großartiges Hilfsmittel, um die richtigen Worte zu finden.”

Manuela Bernaroli, Führungskraft im italienischen Gesamtschulzentrum Brixen (Istituto Pluricomprensivo Bressanone) betont: „Die Schule ist der passende Ort, um die Kultur der Kinderrechte zu fördern und über die universellen Rechte des Menschen aufzuklären; hier werden die sozialen und staatsbürgerlichen Kompetenzen der Schüler entwickelt und gestärkt. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass sie sich ihrer Rechte und der Bedeutung bewusst werden, die diese mit sich bringen, damit sie die Rechte bei sich selbst und bei anderen verstehen und anerkennen und sie sowohl als Jugendliche als auch als Erwachsene respektieren und garantieren können.“ Die Schule, so Bernaroli weiter, biete den Schülerinnen und Schülern Räume und Gelegenheiten, „an denen sie ihre Rechte im täglichen Aufeinandertreffen mit Gleichaltrigen ausüben können, und begleitet sie auf einem von Dialog und gegenseitigem Respekt geprägten Entwicklungsweg”.

„Ziel dieses Projekts ist es, den Kindern ihre Rechte näher zu bringen. Es ist grundlegend, dass sie schon von klein auf darüber Bescheid wissen und damit vertraut werden. Auch die Jüngsten müssen ihre Rechte kennen, damit auch sie die Möglichkeit haben diese durchzusetzen“, unterstreicht Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller.

Sowohl das Buch als auch das Arbeitsblatt sind auf der Website der Kinder- und Jugendanwaltschaft veröffentlicht. Bei Interesse können die Dokumente in PDF-Format unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.org/de/broschueren.asp.