Aktuelle Seite: Home > Politik > „Aufgefangen… vom Netz“
Auf dem Weg zu einem landesweiten Suizidpräventionsplan

„Aufgefangen… vom Netz“

Mittwoch, 10. September 2025 | 13:23 Uhr
csm_DSC02166_4bf0fe9073
caritas
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Das Netzwerk für Suizidprävention hat heute Vormittag, anlässlich des Welttages der Suizidprävention im Beisein der beiden Landessräte Rosmarie Pamer und Hubert Messner im Bozner Pastoralzentrum den Entwurf eines „Suizidpräventionsplans für Südtirol“ vorgestellt. Ziel ist es, die Suizidrate nachhaltig zu senken.

Das Netzwerk für Suizidprävention lud dafür Fachkräfte, öffentliche Einrichtungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger zu seiner alljährlichen Fachtagung ein, die heuer vor allem eine Arbeitstagung war. In vier interaktiven Workshops wurde der Entwurf des Suizidpräventionsplanes, der in den vergangenen Monaten von einem interdisziplinären Team erarbeitet wurde, diskutiert und weiterentwickelt.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, durch gezielte Sensibilisierungsmaßnahmen verschiedene Bevölkerungsgruppen zu erreichen, etwa durch künstlerische oder informative Veranstaltungen. Ebenso sollen Schlüsselpersonen wie Ärztinnen und Ärzte, Lehrkräfte und Sozialarbeiter geschult werden, um Warnsignale frühzeitig zu erkennen. Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Vermittlung von Kenntnissen für die psychische Ersthilfe, die allen Menschen offensteht, die in akuten Krisensituationen rasche Unterstützung bieten wollen. Darüber hinaus sind spezielle Hilfsmittel und Begleitangebote für Fachkräfte und Ehrenamtliche vorgesehen, die in der Prävention, Betreuung oder Trauerbegleitung tätig sind.

„Um Suizid wirksam zu begegnen, setzen wir auf eine stärkere Vernetzung, auch mit Polizei, Sportvereinen, Bildungseinrichtungen und Betrieben. So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz“, erklärt Guido Osthoff, Caritas-Vertreter im Netzwerk und Moderator der Tagung. „Ein weiterer zentraler Punkt ist die Förderung der Forschung, damit die Maßnahmen im Plan stets aktuell bleiben.“

Die Veranstalter betonten, dass die Tagung keinen Abschluss darstellt, sondern einen weiteren Schritt in einem vor ein paar Jahren begonnenen Prozess. Der Planentwurf orientiert sich an erprobten Modellen und bewährten Praktiken und soll konkrete Maßnahmen zur Vermeidung von Suiziden systematisch bündeln, so wie es in anderen Regionen bereits geschieht.

„Wir danken allen, die sich mit Ideen und praktischen Vorschlägen eingebracht haben. Nun hoffen wir, dass auch die Landesregierung ein starkes Zeichen setzt und den Plan – den ersten seiner Art in Südtirol – für den Zeitraum 2026 bis 2030 verbindlich und wirksam macht“, so Osthoff abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
58
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
54
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
47
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
29
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
27
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 