Aus Iran abgefeuerte Raketen laut Israel abgefangen

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Aus dem Iran Sonntagabend auf Israel abgefeuerte Raketen sind nach israelischen Militärangaben von der Luftabwehr abgefangen worden. Bisher seien zwei Angriffswellen identifiziert worden, teilte das Militär mit. Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten. Israel kündigte Gegenschläge an. Laut Teheran “überschritt” Israel mit der Beirut-Attacke “alle roten Linien”.

Die israelische Armee müsse ihre Angriffe auf den Süden des Libanon und die Vororte stoppen, forderte Armeekommandant Ali Abdollahi in einer im Fernsehen veröffentlichten Erklärung. “Wenn sie ihre Angriffe in dieser Region ausweitet oder auf die Aktionen des Iran antwortet, wird es noch verheerendere und bedauerlichere Rückschläge erleiden”, sagte er, ohne die beiden Raketensalven zu erwähnen, die Israel nach eigenen Angaben abgefangen hat.

Wie das libanesische Gesundheitsministerium Sonntagabend mitteilte, wurden bei einem israelischen Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Der Luftangriff habe dem Gebiet Mreijeh am südlichen Stadtrand von Beirut gegolten, teilte das Ministerium mit. Er habe zu “zwei Märtyrern und 20 Verletzten geführt, darunter vier Kinder und vier Frauen”.

Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge bei ihren Raketenangriffen auf Israel unter anderem auf Militäreinrichtungen gezielt. Der Luftwaffenstützpunkt Ramat David sei mit ballistischen Raketen attackiert worden, hieß es in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden.

Eskalation im Libanon Grund für Attacken

In der Mitteilung begründeten Irans Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, ihre Angriffe mit der Eskalation im Libanon. Die Waffenruhe im Iran-Krieg Anfang April sei unter der Prämisse ausgehandelt worden, dass der Konflikt an allen Fronten eingestellt werden müsse, hieß es in der Erklärung. “Doch wie immer hielten sich die USA und das zionistische Regime nicht an ihre Verpflichtungen. Sie setzten sowohl ihre Angriffe und Verbrechen im Libanon fort als auch ihre wiederholten Übergriffe auf iranische Küstengebiete.”

Die nun erfolgten Angriffe bezeichneten die Revolutionsgarden als “Warnung”. Sollte der Krieg wieder voll ausbrechen, “werden die Antworten umfassender ausfallen und sämtliche amerikanisch-zionistischen Ziele in der Region einschließen”, teilten die Streitkräfte weiter mit.

Israel kündigt Reaktion an

Israel will nach Medienberichten hart auf die ersten iranischen Raketenangriffe seit zwei Monaten reagieren. Der israelische TV-Sender N12 sowie das Nachrichtenportal “ynet” berichteten dies unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten israelischen Regierungsvertreter.

“Der Iran kann vergessen, dass wir das hinnehmen werden – die Reaktion wird hart ausfallen”, sagte der Repräsentant nach Angaben von “ynet”. Man werde “nicht zulassen, dass sie irgendwelche neuen Spielregeln schaffen und unsere Souveränität verletzen”.

Der Iran hat Israel erstmals seit zwei Monaten in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen. Teheran reagierte damit auf einen Angriff Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut, der wiederum eine Reaktion auf vorherige Raketenangriffe der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz auf Israels Norden darstellte.

Iran sperrt Luftraum im Westen des Landes

Am späten Sonntagabend sperrte der Iran den Luftraum im Westen des Landes bis auf Weiteres. Die zivile Luftfahrtbehörde begründete dies nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel mit neuen Gefährdungsbewertungen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Die Bevölkerung wurde gebeten, von Fahrten zu den Flughäfen abzusehen und die Medien zu verfolgen.