Außenbereiche für Gastronomie: “Es braucht Platz für alle”

Bozen – Auch das Team K in Bozen fordert, der Gastronomie mehr Außenbereiche zur Verfügung zu stellen. “Die Stadtverwaltung unterstützt schlussendlich Bars, Restaurants und Geschäfte mit der Befreiung von der Gebühr für die Besetzung öffentlichen Grundes und mit der Möglichkeit, die eigenen Außenflächen zu verdoppeln. Wir teilen diese Maßnahme, es braucht aber auch innovative Ideen um alle Betreiber zu unterstützen, u.a. durch die Besetzung öffentlichen Raums wie Plätze und Parks mit Tischen und Stühlen.”

“Aus der Presse erfahren wir, dass Bürgermeister Caramaschi den Bozner Betreibern jetzt erlaubt hat, ihre Außenbereiche bzw. Verkaufsflächen bis zum Ende des Jahres kostenlos zu besetzen. Wir können den Maßnahmen und Zielen des Bürgermeisters nur zustimmen – hatten wir ja vor einigen Tagen der Stadtregierung vorgeschlagen, in diese Richtung zu arbeiten und auch einen Beschlussantrag mit konkreten Forderungen zur Flächenerweiterung und Entbürokratisierung vorgelegt. Wir möchten jedoch betonen, dass nicht alle Betreiber in gleicher Weise von diesen Erleichterungen profitieren können, da einige sich in engen Bereichen oder in der Nähe von Straßen befinden”, so das Team K.

“Es ist deshalb notwendig, innovative Ideen zu entwickeln um bestmöglich alle Freiflächen unserer Stadt zu nutzen und sie zumindest in der Sommersaison den umliegenden Betrieben zur Verfügung zu stellen. Ein konkretes Beispiel wäre die Aufstellung von Tischen auf dem Mazzini-Platz oder auf dem Siegesplatz ab Samstagnachmittag, nachdem der Wochenmarkt stattgefunden hat. Auch könnten auf den Talferwiesen und anderen Promenaden einige Kioske nach einem Rotationsprinzip an einige Bars und Clubs der Stadt vergeben werden. Innovation und Kreativität haben zwar nicht die gleiche Tragweite wie ein Impfstoff gegen Covid-19, aber sie können den Neustart für so viele Kategorien wie möglich fördern”, so das Team K.