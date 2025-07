Außenminister Wadephul und Saar am Donnerstag in Wien

Von: apa

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfängt am Donnerstag ihre Amtskollegen aus Deutschland, Johann Wadephul, und Israel, Gideon Saar. Wie das Außenamt am Dienstagnachmittag mitteilte, ist auch eine gemeinsame Pressekonferenz um 13.00 Uhr geplant. Es handle sich jeweils um den ersten Besuch der beiden Außenminister in Wien. Meinl-Reisinger hatte den Nahen Osten vergangene Woche besucht und war dabei auch mit Saar zusammengekommen.

Bei den Gesprächen mit Wadephul und Saar in Wien werde es um die aktuelle Situation im Nahen Osten gehen. Im Fokus stehen die Bemühungen um dauerhaften Frieden, einen Waffenstillstand in Gaza, die Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung mit humanitärer Hilfe sowie das iranische Nuklearprogramm, hieß es.