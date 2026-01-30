Autonomiereform im Zentrum des Antrittsbesuchs von Botschafter Rendi

Von: mk

Bozen – Der österreichische Botschafter in Italien, Michael Rendi, ist am 30. Jänner zu seinem Antrittsbesuch in Südtirol mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zusammengetroffen. Begleitet wurde Rendi vom österreichischen Generalkonsul Wolfgang Lukas Strohmayer. Im Zentrum des Gesprächs stand die Reform des Südtiroler Autonomiestatuts, die nach erfolgter Genehmigung in der Abgeordnetenkammer kürzlich im italienischen Senat in erster Lesung genehmigt worden ist.

Landeshauptmann Kompatscher informierte den Botschafter über den aktuellen Stand des Reformverfahrens und die nächsten Schritte auf parlamentarischer Ebene. “Mit der Zustimmung des Senats hat die Reform eine entscheidende Hürde genommen. Nun erfolgt die Übermittlung der Dokumente an Österreich als Bestätigung dafür, dass die Autonomie weiterhin Teil des bilateralen Vertragsverhältnisses zwischen Italien und Österreich ist”, betonte Kompatscher. Ziel der Reform sei es, eingeschränkte Zuständigkeiten wiederherzustellen, neue Kompetenzen abzusichern und das Autonomieniveau langfristig zu schützen.

Botschafter Rendi unterstrich die besondere Bedeutung der Südtiroler Autonomie aus österreichischer Sicht. Österreich habe den Reformprozess von Beginn an sehr genau verfolgt und sei sehr zufrieden, dass er in beiden Parlamentskammern positiv verlaufen sei, sagte Rendi. Südtirol sei heute ein verbindendes Element zwischen Italien und Österreich und die Autonomie ein Erfolgsmodell.

Rendi zeigte sich zuversichtlich, dass die weiteren Schritte bis zur endgültigen Beschlussfassung in Rom ohne Probleme erfolgen werden. Die Reform besiegle die volle Wiederherstellung wichtiger autonomer Kompetenzen und stärke damit die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Landes Südtirol. Der Botschafter und der Landeshauptmann sprachen auch über die bevorstehenden Olympischen Spielen, bei denen die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz ausgetragen werden und denen sie mit Freude entgegensehen.

Botschafter Rendi hat sich zudem mit Landesrat Philipp Achammer getroffen. Landesrat Achammer thematisierte beim Treffen unter anderem gemeinsame Anliegen, wie die Anerkennung von weiteren Studientiteln oder der konstruktive Austausch mit den Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung. “Wir wissen um den Mehrwert guter Beziehungen zu Wien, aber auch zu den Vertreterinnen und Vertretern des österreichischen Außenministeriums in Italien. Mit Botschafter Rendi wissen wir um einen verlässlichen und kompetenten Ansprechpartner, der bestens mit den Südtiroler Anliegen vertraut ist”, hob Achammer im Anschluss an das Treffen hervor.

Am Abend nehmen Botschafter Rendi und der österreichische Generalkonsul gemeinsam mit Landeshauptmann Kompatscher an der Olympia-Gala in Bozen teil.