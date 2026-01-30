Aktuelle Seite: Home > Politik > Autonomiereform im Zentrum des Antrittsbesuchs von Botschafter Rendi
Treffen mit Kompatscher und Achammer

Autonomiereform im Zentrum des Antrittsbesuchs von Botschafter Rendi

Freitag, 30. Januar 2026 | 16:52 Uhr
20260130_Botschafter Michael Rendi - LH Kompatscher_Fabio Brucculeri_2
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der österreichische Botschafter in Italien, Michael Rendi, ist am 30. Jänner zu seinem Antrittsbesuch in Südtirol mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zusammengetroffen. Begleitet wurde Rendi vom österreichischen Generalkonsul Wolfgang Lukas Strohmayer. Im Zentrum des Gesprächs stand die Reform des Südtiroler Autonomiestatuts, die nach erfolgter Genehmigung in der Abgeordnetenkammer kürzlich im italienischen Senat in erster Lesung genehmigt worden ist.

Landeshauptmann Kompatscher informierte den Botschafter über den aktuellen Stand des Reformverfahrens und die nächsten Schritte auf parlamentarischer Ebene. “Mit der Zustimmung des Senats hat die Reform eine entscheidende Hürde genommen. Nun erfolgt die Übermittlung der Dokumente an Österreich als Bestätigung dafür, dass die Autonomie weiterhin Teil des bilateralen Vertragsverhältnisses zwischen Italien und Österreich ist”, betonte Kompatscher. Ziel der Reform sei es, eingeschränkte Zuständigkeiten wiederherzustellen, neue Kompetenzen abzusichern und das Autonomieniveau langfristig zu schützen.

Botschafter Rendi unterstrich die besondere Bedeutung der Südtiroler Autonomie aus österreichischer Sicht. Österreich habe den Reformprozess von Beginn an sehr genau verfolgt und sei sehr zufrieden, dass er in beiden Parlamentskammern positiv verlaufen sei, sagte Rendi. Südtirol sei heute ein verbindendes Element zwischen Italien und Österreich und die Autonomie ein Erfolgsmodell.

Rendi zeigte sich zuversichtlich, dass die weiteren Schritte bis zur endgültigen Beschlussfassung in Rom ohne Probleme erfolgen werden. Die Reform besiegle die volle Wiederherstellung wichtiger autonomer Kompetenzen und stärke damit die Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Landes Südtirol. Der Botschafter und der Landeshauptmann sprachen auch über die bevorstehenden Olympischen Spielen, bei denen die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz ausgetragen werden und denen sie mit Freude entgegensehen.

Botschafter Rendi hat sich zudem mit Landesrat Philipp Achammer getroffen. Landesrat Achammer thematisierte beim Treffen unter anderem gemeinsame Anliegen, wie die Anerkennung von weiteren Studientiteln oder der konstruktive Austausch mit den Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung. “Wir wissen um den Mehrwert guter Beziehungen zu Wien, aber auch zu den Vertreterinnen und Vertretern des österreichischen Außenministeriums in Italien. Mit Botschafter Rendi wissen wir um einen verlässlichen und kompetenten Ansprechpartner, der bestens mit den Südtiroler Anliegen vertraut ist”, hob Achammer im Anschluss an das Treffen hervor.

Am Abend nehmen Botschafter Rendi und der österreichische Generalkonsul gemeinsam mit Landeshauptmann Kompatscher an der Olympia-Gala in Bozen teil.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
121
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
85
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
40
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
39
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Kommentare
38
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 