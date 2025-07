Bayerns Ministerpräsident Söder zu Besuch in Wien

Von: apa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt am Donnerstag für einen Arbeitsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nach Wien. Um 11.00 Uhr gibt es eine offizielle Begrüßung mit Handshake und Fototermin. Gegen 11.30 Uhr folgen Pressestatements. Ein Hauptthema des Treffens könnte die Verkehrsinfrastruktur werden, ließ Söder im Vorfeld wissen. Daneben werde es bei dem “Besuch unter Freunden” auch um die Energie- und Migrationspolitik gehen.

Bayern und Tirol streiten seit Jahren wegen des Transitverkehrs. An manchen Tagen lässt Tirol Lastwagen nur dosiert über die Grenze. Diese Blockabfertigung löst Staus in Bayern aus. Ebenso beide Seiten betrifft auch der Bau des Brenner-Basis-Tunnels. Markus Söder steht seit 2018 an der Spitze des Freistaats Bayern. Er ist zugleich Vorsitzender der ÖVP-Schwesterpartei CSU. Stocker war Ende Juni zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Deutschland gereist und in Berlin auf Amtskollegen Friedrich Merz (CDU) getroffen.