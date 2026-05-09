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Die Befreiung des KZ Mauthausen jährt sich zum 81. Mal

Befreiungsfeier des KZ Mauthausen mit Blick auf Täter

Samstag, 09. Mai 2026 | 21:56 Uhr
Die Befreiung des KZ Mauthausen jährt sich zum 81. Mal
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/HANNES DRAXLER
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Von: apa

Tausende Besucher aus aller Welt werden Sonntagvormittag zur internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erwartet. Delegationen zahlreicher Opfergruppen und -nationen werden Kränze auf dem ehemaligen Appellplatz niederlegen. Das offizielle Österreich ist vertreten durch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), weitere Ministerinnen und Minister sowie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Die Feierlichkeiten zum 81. Jahrestag widmen sich dem Schwerpunkt “Täter und Täterinnen im Nationalsozialismus”. Damit wolle man den Blick bewusst auch auf jene richten, die durch “Mitwirkung oder Wegsehen zur Umsetzung und Aufrechterhaltung des NS-Terrors beitrugen – und auf die Mechanismen, die Verbrechen ermöglicht haben”, so das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ), das gemeinsam mit dem Comité International de Mauthausen und der Österreichischen Lagergemeinschaft zur Befreiungsfeier lädt. Das Lager war am 5. Mai 1945 von der US-Armee befreit worden. Knapp 200.000 Menschen aus mehr als 40 Nationen hatten die Nazis im KZ Mauthausen und seinen über 40 Nebenlagern interniert, die Hälfte von ihnen überlebte die Mordmaschinerie nicht.

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