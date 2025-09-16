Belarus: Auch Einsatz von Atomwaffen bei Manöver geübt

Von: APA/Reuters/dpa

Russland und Belarus haben bei ihrem gemeinsamen Großmanöver nach Angaben des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko auch den Einsatz taktischer Atomwaffen geübt. “Wir üben dort alles”, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Belta Lukaschenko am Dienstag, dem letzten Tag des Manövers “Sapad” (Westen). Das Spektrum habe von Übungen mit konventionellen Kleinwaffen bis zum Einsatz von Atomsprengköpfen gereicht. Das wisse der Westen auch.

“Aber wir haben keineswegs vor, damit irgendjemanden zu bedrohen”, fügte Lukaschenko hinzu. Dem belarussischen Verteidigungsministerium zufolge wurde bei dem fünftägigen Manöver auch der Einsatz der russischen Hyperschall-Mittelstreckenrakete “Oreschnik” geprobt. Russland hatte diese Waffe erstmals im November 2024 im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, die Raketen könnten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in Belarus stationiert werden.

Generalstabchef: Aufgaben erfüllt

Der belarussische Generalstabschef Pawel Muraweiko teilte am offiziell letzten Tag der Militärübung mit, alle gestellten Aufgaben bei Sapad 2025 seien erfüllt worden. “Zu den bedeutenden Ereignissen zählen die Planung und Prüfung des Einsatzes nichtstrategischer Atomwaffen sowie die Prüfung und Stationierung des mobilen Raketenkomplexes Oreschnik”, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta in Minsk meldete. Details nannte er nicht.

Das russische Verteidigungsministerium teilte zudem mit, strategische Bomber vom Typ Tu-160 hätten über der Barentssee den Abschuss von Marschflugkörpern geübt. Auch die russische Nord- und die Ostseeflotte sowie Truppen in der Exklave Kaliningrad nahmen den Angaben zufolge an dem Manöver teil. Nach Einschätzung westlicher Militärexperten dient die Übung auch dazu, die Europäer einzuschüchtern.

Spannungen mit NATO

Das Manöver fand vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen mit der NATO statt. Vor wenigen Tagen hatten Polen und die NATO mutmaßliche russische Drohnen abgeschossen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Angesichts des eskalierenden Konflikts rief das turnusgemäße Großmanöver Besorgnis bei der NATO hervor, vor allem bei den direkten Anrainern Polen, Litauen, Lettland und Estland.

Polen schloss wegen Sapad 2025 seine Grenze zu Belarus und will sie auch über das Manöver hinaus geschlossen halten. “Wir werden den Verkehr wieder aufnehmen, sobald die Grenze vollständig sicher ist und dies durch Informationen der Behörden bestätigt wird”, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Warschau.

Übungen in Ostsee und Barentssee

Schauplätze von Sapad (Westen) 2025 waren Manövergelände in Belarus und Russland, aber auch die Ostsee und die polare Barentssee. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin sagte, in seinem Land hätten 6.000 belarussische Soldaten und 1.000 russische Soldaten teilgenommen. Westliche Militärexperten gehen von höheren Zahlen aus. Trotzdem war das Manöver kleiner als 2021, als Russland die Übung zur Vorbereitung auf die Invasion in die Ukraine nutzte.

US-Offiziere hatten am Montag einen Teil der Übung als offizielle Beobachter verfolgt, was als Zeichen der Annäherung zwischen den USA und Belarus gilt. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche einige Sanktionen gegen Belarus gelockert, nachdem die Regierung in Minsk mehr als 50 Gefangene freigelassen hatte, darunter auch einige Ausländer. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands, das dort Atomwaffen stationiert hat. Lukaschenko hatte es Putin auch gestattet, sein Territorium für den russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 zu nutzen.