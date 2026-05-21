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Dringende Anfrage

Benedikter: “Wann kommen Arbeiterwohnungen beim Schwefelbad in Moritzing?”

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 17:53 Uhr
Benedikter 2023
privat
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Von: mk

Bozen – Rudi Beneditker, Gemeinderat der Grünen, schlägt Alarm. Nach der Schließung der Notunterkunft Ex-Alimarket am 7. April d.J. standen  – und stehen – 60 obdachlose berufstätige Männer auf der Straße. „Dass die Struktur Ex-Alimarket an sich vollkommen unzulänglich, ja unwürdig ist, und keinesfalls eine Dauerlösung ist, ist ja allen klar. Doch es gibt konkrete und kurzfristig realisierbare Alternativen“, schreibt Benedikter in einer Aussendung.

Zumindest für eine Teil-Lösung stellt in seinen Augen das ehemalige Schwefelbad-Hotel in Moritzing dar: „Das Gebäude gehört dem WOBI, steht seit 2022 leer und  könnte relativ schnell zu einem Wohnheim für mindestens 35 Arbeiter hergerichtet werden. Es sollte gegen Bezahlung von Miete ganzjährig und rund um die Uhr geöffnet sein.“

Doch die Verantwortung für eine solche  Entscheidung werde seit Februar 2026 zwischen WOBI, Landesverwaltung  und der Gemeinde Bozen hin- und her geschoben. „Das kann es nicht sein“, wettert Benedikter. Keinesfalls könne ein solches Unterfangen an den „fehlenden finanziellen Mitteln“ der Gemeinde scheitern. Gemäß Gemeindebudget 2026 habe Bozen einen verfügbaren Verwaltungsüberschuss von 112 Millionen Euro, der ausdrücklich Investitionen gewidmet sei.

Da in diese Debatte sowohl der Stadtrat für Urbanistik und öffentliche Arbeiten, Vizebürgermeister Stephan Konder, als auch die Stadträtin für Soziales, Patrizia Brillo, federführend beteiligt sind, richtet Benedikter an sie eine dringende Anfrage: „Wann wird das ex-Schwefelbad Hotel zu einem Arbeiterwohnheim umfunktioniert?“

Bezirk: Bozen

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