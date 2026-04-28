Beran A. zu Swift-Attentat großteils geständig

Von: apa

Unter regem Medieninteresse hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion begonnen. Zwei jungen Männern werden schwere terroristische Straftaten vorgeworfen – darunter Beihilfe zum versuchten Mord. Der Erstangeklagte Beran A. bekannte sich zum Großteil der Vorwürfe schuldig, sagte er zu Beginn seiner Einvernahme.

Laut Anklage war Beran A. (21), der in einem blauen Hemd und mit einem gepflegten Bart vor die Geschworenen trat, spätestens am 21. Juli 2024 fest entschlossen, im Namen der Terror-Miliz “Islamischer Staat” (IS) am 9. August 2024 ein Attentat im voll besetzten Stadion zu verüben. Er wurde dank einer Warnung aus dem Ausland zwei Tage vor dem Termin festgenommen.

Mitangeklagt ist mit dem optisch fast noch jugendlich wirkenden Arda K. (21) ein zweiter mutmaßlicher IS-Terrorist. Der Staatsanwalt will beweisen, dass die beiden mit dem in Saudi-Arabien inhaftierten Hasan E. eine hochgefährliche IS-Terror-Zelle gebildet und bereits Ende 2023 die Ausführung von drei zeitgleichen Anschlägen im Namen des IS geplant hatten. Das streiten Beran A. und Arda K. ab. Es habe keine gemeinsames, koordiniertes Vorgehen gegeben. Arda K. gab aber zu, nach Istanbul gereist zu sein, um dort im März 2024 einen Anschlag zu begehen, die entsprechenden Pläne aber nicht umgesetzt zu haben.

Mehrere Anschlagspläne inkriminiert

Ihr gemeinsamer Tatplan sah laut Anklage vor, am 11. März 2024 getrennt voneinander in Mekka, Istanbul und Dubai zeitgleich Polizisten oder Sicherheitsleute zu töten. Während Beran A. und Arda K. jeweils unverrichteter Dinge aus Dubai und Istanbul zurückkehrten, stach Hasan E. vor der Al-Haram-Moschee in Mekka einem Sicherheitsbeamten ein Messer in den Hals und verletzte vier weitere Personen, ehe er überwältigt werden konnte. Der 21-Jährige wartet seither in einem Gefängnis in Saudi-Arabien auf den Ausgang seines von den saudischen Behörden geführten Strafverfahrens.

“Die österreichische Botschaft in Riyadh steht seit Bekanntwerden der Verhaftung mit ihm in Kontakt und leistet konsularische Unterstützung im Rahmen von Haftbesuchen”, hieß es am Dienstag in einem Statement des Außenministeriums zu Hasan E. Demnach gibt es auch laufenden Austausch mit der Familie des 21-Jährigen sowie mit den saudischen Behörden. “Der Betroffene hat einen Pflichtverteidiger. Das Strafverfahren läuft noch, die Botschaft bemüht sich um regelmäßige Prozessbeobachtung. Es ist weiterhin nicht bekannt, welches Strafmaß von der Anklage gefordert wird”, teilte das Außenministerium auf APA-Anfrage mit und hielt fest, dass aus Datenschutzgründen grundsätzlich keine weiteren Details kommuniziert würden.

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, Hasan E. in seiner Tat bestärkt zu haben, etwa in stundenlangen Telefonaten in den Tagen vor dem Anschlag. Beran A. habe nach seiner Rückkehr nach Österreich mehrmals gegoogelt, etwa “mekka attack” oder “istanbul-bomb”, obwohl es in Saudi-Arabien keine Berichterstattung über den Vorfall gegeben habe. “Eindeutiges Täterwissen”, war der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer überzeugt. Auch der Zweitangeklagte habe sich der Beitragstäterschaft am Anschlag “am heiligsten Ort des Islam” schuldig gemacht. Als nach dem mutmaßlich vereitelten Anschlag auf das Swift-Konzert in medialen Berichten von einem dritten Mann neben Beran A. und Hasan E. die Rede war, sei Arda K. sofort klar gewesen: “Ich bin Mr. X”, zitierte der Staatsanwalt aus dessen Einvernahme.

Beran A. zu Swift geständig

Der Erstangeklagte wird sich zu einem großen Teil der wider ihn erhobenen Vorwürfe schuldig bekennen, kündigte seine Verteidigerin Anna Mair in ihrem Plädoyer an. Nicht jedoch zur Unterstützung des Hasan E. bei dessen Tat. “Mit der Geschichte in Mekka” habe er nichts zu tun. Dafür gebe es keinen Beleg in den Chats zwischen ihrem Mandanten und Hasan E. Was die Anschlagspläne gegen das Taylor Swift-Konzert und die vom IS beschaffte Bombenbauanleitung betrifft, gebe es “nichts herumzureden. Er hat viele Fehler gemacht. Er hat Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Dafür wird er geradestehen müssen”, stellte Mair fest.

Laut Staatsanwaltschaft habe sich Beran A. aber sogar mit den geplanten Anschlägen in Istanbul, Dubai und Mekka gerühmt, etwa im Chat mit einem hochrangigen IS-Mitglied im August 2024. An dem Tag, an dem er nach Dubai gereist war, habe Beran A. einen Brief geschrieben, dass er “den Tourismus und das Einkommen dieses Staats zerstören” wolle. Auf einem USB-Stick habe man zudem ein 30-minütiges Bekennervideo gefunden. “Er wollte, dass der IS zurückkommt, und hat den Wien-Attentäter verehrt”, so der Staatsanwalt.

Zu den Plänen ein Attentat auf das Konzert von Taylor Swift zu verüben, sei die Beweislage “eindeutig und erdrückend”, sagte der Staatsanwalt. So habe sich Beran A. nach seiner Rückkehr aus Dubai diverse Bombenbauanleitungen besorgt und sein Interesse bei der Firma bekundet, die dort für die Security zuständig war. Immer wieder habe er gegoogelt, wann das Konzert stattfinde und sich parallel dazu mit sechs weiteren IS-Mitgliedern vernetzt. Gegenüber denen habe er davon gesprochen, Polizeibeamte töten zu wollen. “Ich persönlich bin überzeugt, dass ein Anschlag verhindert wurde. Aber ob er es durchgezogen hätte oder nicht, ist ohne Belang”, verwies die Staatsanwaltschaft darauf, dass schon die Beihilfe zum Mord strafbar sei.Staatsanwalt. So habe sich Beran A. nach seiner Rückkehr aus Dubai diverse Bombenbauanleitungen besorgt und sein Interesse bei der Firma bekundet, die dort für die Security zuständig war. Immer wieder habe er gegoogelt, wann das Konzert stattfinde und sich parallel dazu mit sechs weiteren IS-Mitgliedern vernetzt. Gegenüber denen habe er davon gesprochen, Polizeibeamte töten zu wollen. “Ich persönlich bin überzeugt, dass ein Anschlag verhindert wurde. Aber ob er es durchgezogen hätte oder nicht, ist ohne Belang”, verwies die Staatsanwaltschaft darauf, dass schon die Beihilfe zum Mord strafbar sei.

Fast die gesamte Palette an terroristischen Straftaten angeklagt

Angekreidet wird den angeklagten mutmaßlichen IS-Anhängern fast die gesamte im Strafgesetzbuch (StGB) enthaltene Palette an terroristischen Straftaten, darunter versuchter Mord bzw. Beitrag zum versuchten Mord im terroristischen Kontext (§ 278 c Absatz 2 StGB) sowie Reisen für terroristische Zwecke (§ 278 g StGB). Im Fall von anklagekonformen Schuldsprüchen drohen den Angeklagten nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) bis zu 20 Jahre Haft.