Besuch des Silberbergwerks Villanders

Villanders – Auf Einladung von Frau Annamaria Marchetti, ihres Zeichens Bezirksvorsitzende der SVP Senioren Bozen Stadt und Land besuchte eine Gruppe von Frauen und Männern der Generation 60+ das historische Silberbergwerk am „Pfunderer-Berg“ / Rotlahn von Villanders.

An die zwanzig Teilnehmer kamen zum vereinbarten Treffpunkt bei der Knappenhütte wo sie vom Bergwerks-Guide Hans Gasser und seinem Bruder Engelbert begrüßt wurden. Dabei waren auch der Vorsitzende der Seniorenbewegung, Otto von Dellemann sowie seine Stellvertreterin Christine von Stefenelli und sein Stellvertreter, L.Abg. Helmuth Renzler.

Nach der Ausgabe der Tickets, ausgerüstet mit Helm, Stirnlampe und Schutzmantel zog die Truppe gutgelaunt los. Vor dem Stollenmund des Elisabethstollens (1300 m. ü. d. Meer) gab der Guide Hans anhand des Schnittes des Stollenlabyrinths ein paar Grundinformationen zur Geologie des Bergbaugebietes, zum Stollensystem sowie den abgebauten Erzen. Dann ging die Erkundung „Untertage“ los.

Begleitet wurde die Truppe auch von Engelbert, der als „Schlusslicht“ fungierte. „Befahren“ wurden der Elisabethstollen und der 68 Meter darüber liegende Lorenzstollen, der über eine in einem Entschlackungsschacht eingebaute Stiege aus Edelstahl erreicht wurde. An mehreren interessanten Stellen gab Hans den Besucherinnen und Besuchern interessante Informationen zum Abbau der Erze und über die schwere Arbeit der Bergknappen speziell im Hochmittelalter, also noch bevor das Schwarzpulver zum Einsatz gekommen war.

Die Besucher staunten nicht wenig über die von einer Gruppe von ehrenamtlich agierenden Männern geleistete Freiwilligenarbeit (zig-zehntausende von Stunden) zur Freilegung der beiden Stollen und über die Wahnsinnsarbeit, zum Einbau der Stiege im Schacht. Um etwa 17.00 Uhr trat die Truppe dann durch das Mundloch des Lorenzstollens wieder ans Tageslicht und ging „Übertage“ wieder zurück zur Knappenhütte wo sich alle der Schutzkleidung entledigten.

Immer noch gut gelaunt ging das Groß der Gruppe anschließend zur Pizzeria „Rustika“ im Villanderer Dorfzentrum zum Pizza-Essen, wo sie in fachsimpelnder „Nachbereitung“ die Tour Revue-passieren ließen.

Kurz vor dem gemeinsamen Aufbruch überreichte die Organisatorin, Annamaria dem Bergwerks-Guide Hans einen wunderbaren Strauß (aus dem eigenen Garten von Annamaria) für seine Frau und ihm einen Zweierpack eines edlen Merlot klar von ihrem Weingut „Lackner-Hof“ in Siebeneich.