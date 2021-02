“Bevölkerung muss mitmachen” – VIDEO

LH Kompatscher kündigt intensive Kontrollen an

Bozen – Die Landesregierung ist heute zu ihrer wöchentlichen Sitzung unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Arno Kompatscher zusammengetreten.

Auf einer Pressekonferenz, die Live übertragen wurde, hat Landeshauptmann Kompatscher über die neuen Beschlüsse informiert. Einen großen Teil der Pressekonferenz nahmen abermals der Lockdown und die Coronapandemie ein. Diffuses Infektionsgeschehen und das Auftreten neuer Varianten habe letztlich zu der Entscheidung geführt, einen Lockdown in Südtirol zu beschließen. Die Lage sei seit Wochen angespannt. Es stimme, dass viel getestet werde, aber man habe auch einen hohen Prozentsatz an Positiven.

Das Ziel der Maßnahmen sei es, die Infektionszahlen zu drücken. Dazu rief der Landeshauptmann die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Auch im Privatbereich müssten die Maßnahmen eingehalten und soziale Kontakte vermieden werden. In diesem Zusammenhang sprach Kompatscher auch die Menschenansammlungen vor Bars an. Man könne etwas abholen, konsumiert werden dürfe das aber nicht im öffentlichen Raum. Wer sich nicht daran hält, torpediere die Anstrengungen anderer. Daher werde es genau hier intensive Kontrollen geben. Jeder müsse nun sein Verhalten prüfen, ansonsten habe der Lockdown keinen Sinn.

Neben dem Lockdown sollen Mitarbeiter jener Bereiche, die geöffnet sind, regelmäßig getestet werden. Auch zum Tragen der FFP2-Masken äußerte sich Landeshauptmann Arno Kompatscher. Vereinbart worden sei zudem, dass man die Ateco-Liste noch einmal überarbeiten will. Man habe nämlich festgestellt, dass es sogar Betriebe gibt, die ihren Kodex ändern, damit sie wieder in die Öffnung fallen. Das könne es nicht sein, so Kompatscher. Diesen Missbrauch wolle man unterbinden.