Aktuelle Seite: Home > Politik > Bezirksversammlung der SVP-Bezirke Bozen Stadt & Land und Unterland in Welschnofen
Mobilität 2025+

Bezirksversammlung der SVP-Bezirke Bozen Stadt & Land und Unterland in Welschnofen

Freitag, 24. Oktober 2025 | 16:42 Uhr
IMG-20251022-WA0002
svp
Schriftgröße

Von: mk

Welschnofen – Unter dem Motto „Mobilität 2025+“ luden die SVP-Bezirke Bozen Stadt & Land und Unterland zu einer gemeinsamen Bezirksversammlung in das Haus der Dorfgemeinschaft Welschnofen ein. Zahlreiche Funktionärinnen und Funktionäre aus den beiden Bezirken nahmen an der Veranstaltung teil, die ganz im Zeichen aktueller und zukünftiger Verkehrsthemen stand.

Der zuständige Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider gab einen umfassenden Überblick über die derzeitigen Verkehrsflüsse, über bestehende Herausforderungen sowie über die geplanten Projekte und Investitionen im Raum Bozen–Unterland. Im Zentrum standen dabei die großen Infrastrukturvorhaben wie der Brennerbasistunnel (BBT) und seine Zulaufstrecken, neue Straßenprojekte sowie Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und zur Förderung nachhaltiger Mobilität.

Landesrat Alfreider erläuterte zudem die Pläne rund um den SüdtirolmobilPass, die neuen Abo-Modelle und die Finanzierung der Abos. Im Anschluss daran hatten die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden Gelegenheit, Fragen und Anliegen direkt einzubringen – etwa zu Passstraßen, zu Verkehrsproblemen in den Tälern und zu den Herausforderungen der Mobilität im ländlichen Raum.

Die Diskussion zeigte deutlich, wie sehr die Mobilitätspolitik alle Gemeinden betrifft. Ziel sei es, gemeinsam Wege zu finden, wie Mobilität in Südtirol klimafreundlicher, effizienter und bürgernäher gestaltet werden kann.

Ein besonderer Dank wurde Vizebürgermeister Hannes Meraner und dem Ortsobmann Edwin Thomaseth ausgesprochen, die gemeinsam mit der Ortsgruppe Welschnofen die Veranstaltung vor Ort hervorragend organisiert haben.

Die Bezirksobleute Luis Walcher (Bozen Stadt & Land) und Norbert Mayr (Unterland) sowie ihre Stellvertreterinnen Ursula Thaler und Samantha Endrizzi betonten den Wert des direkten Austauschs mit dem Landesrat und den Gemeinden: „Mobilität betrifft jede Gemeinde. Der offene Dialog mit dem Landesrat hilft uns, Probleme frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.“

Die Bezirksversammlung bot damit einen wertvollen Rahmen, um gemeinsam über die Zukunft der Mobilität in Südtirol nachzudenken und konkrete Schritte für eine nachhaltige Entwicklung in den beiden Bezirken zu diskutieren.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
124
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
48
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
41
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
36
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 