Bianchi ist noch unsicher, ob er in den Landtag wechselt

Leifers – Christian Bianchi ist der einzige Kandidat der Lega, der bei den Wahlen im Oktober den Einzug in den Landtag geschafft hat. Trotzdem ist er noch immer nicht von seinem Posten als Bürgermeister von Leifers zurückgetreten.

Die 35 Abgeordneten kommen am Montag zu ihrer ersten gemeinsamen Sitzung im neu gewählten Landtag zusammen. Medienberichten zufolge weiß Bianchi noch nicht, ob er das Amt antreten wird oder Bürgermeister bleibt.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa erklärte Bianchi, dass er an den Sondierungsgesprächen mit der SVP teilnehmen möchte. Dabei werde sich herausstellen, ob die Lega ein Teil der Mehrheit sein könne.

Rund einen Monat lang hat Bianchi Zeit, um sich für oder gegen den Landtag zu entscheiden. In der Zwischenzeit stünden wichtige Entscheidungen in der Gemeinde an, wie etwa die Verabschiedung des Haushalts und die Genehmigung einiger Abänderungsanträge, um eine Reihe wichtiger Projekte zu finanzieren, erklärt der Leiferer Bürgermeister.

Anschließend werde er eine Entscheidung treffen. Dass es für Bianchi einen Platz in der neuen Landesregierung, hält Politologe Günther Pallaver rein zahlenmäßig so gut wie ausgeschlossen.