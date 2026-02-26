Aktuelle Seite: Home > Politik > Bill Clinton sagt in Epstein-Affäre vor US-Kongress aus
Ex-US-Präsident taucht immer wieder in den Akten auf

Bill Clinton sagt in Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 21:30 Uhr
Ex-US-Präsident taucht immer wieder in den Akten auf
APA/POOL/SHAWN THEW
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ex-US-Präsident Bill Clinton soll am Freitag zum Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor dem US-Parlament aussagen. Dort wird der Fall politisch aufgearbeitet. Der 79-Jährige kannte den 2019 gestorbenen Finanzier aus New York, der einen Missbrauchsring betrieben hatte. Sein Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft zu Epstein hatte Clinton aber wiederholt bestritten.

Am Donnerstag sagte bereits seine Frau, Ex-Außenministerin Hillary Clinton, vor dem US-Parlament aus. Sie und Bill Clinton hatten zuvor monatelang eine Aussage verweigert. Die Demokraten warfen dem republikanischen Vorsitzenden des zuständigen Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, James Comer, vor, ein politisch motiviertes Verfahren zu betreiben. Dass sie doch einer Aussage zustimmten, führte US-Medienberichten zufolge dazu, dass die Republikaner eine Abstimmung über ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses gegen die Clintons absagten.

Epstein betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Der New Yorker Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society der USA und vieler anderer Länder. Er starb 2019 in seiner Gefängniszelle.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
49
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
40
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Kommentare
40
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Traumberuf Bestatterin
Kommentare
34
Traumberuf Bestatterin
Mair: „WOBI-Wohnungen stehen nicht zur Verfügung“
Kommentare
31
Mair: „WOBI-Wohnungen stehen nicht zur Verfügung“
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 