Bis 23.00 Uhr haben 50,3 Prozent ihre Stimme abgegeben

Bozen – Die Wahlbeteiligung am Sonntag liegt vor. Nach Auszählung von 475 von 475 Sektionen sind bis 23.00 Uhr 50,3 Prozent der 413.581 Südtiroler Wahlberechtigten an die Wahlurnen geströmt, um ihre Stimme in der jeweiligen Heimatgemeinde abzugeben. In absoluten Zahlen sind das 207.959 Wählerinnen und Wähler.

In den großen Gemeinden im Land sieht die Wahlbeteiligung derzeit so aus:

Was ihr beim Wählen beachten müsst, lest ihr hier!

Am morgigen Montag sind die Wahllokale bis 15.00 Uhr geöffnet. Was das Referendum zur Verkleinerung des Parlaments angeht, haben in Südtirol bis 23.00 Uhr 53,67 Prozent ihre Wahl getroffen.