Botschafter Rendi von Präsident Schuler empfangen
Erstes institutionelles Treffen

Botschafter Rendi von Präsident Schuler empfangen

Freitag, 30. Januar 2026 | 18:20 Uhr
Südtiroler Landtag
Bozen – Landtagspräsident Arnold Schuler empfing heute Nachmittag im Landtagsgebäude in Bozen Michael Rendi, den neuen Botschafter Österreichs in Italien, und den Generalkonsul Österreichs in Mailand Wolfgang Lukas Strohmayer.

Im Rahmen des freundschaftlichen Gesprächs wurden zahlreiche Themen angesprochen: „Wir haben uns“, so Präsident Schuler, „über den Straßen- und Schienenverkehr entlang der Brennerachse und dessen Bedeutung für die Wirtschaft sowie über den Einfluss der sozialen Medien auf die politische Dynamik und die Parteien in ganz Europa ausgetauscht“. Ein weiteres, besonders aktuelles Thema war die Reform des Autonomiestatuts: „Der Botschafter sicherte seine Unterstützung für die Reform zu und zeigte sich zuversichtlich, dass sie erfolgreich sein wird.“

Der Landtagspräsident zeigte dem Botschafter und dem Generalkonsul auch den Sitzungssaal und erläuterte die Geschichte des Gebäudes sowie das Fresko von Karl Plattner. Rendi zeigte sich besonders interessiert am Aufenthalt des Künstlers in São Paulo, wo auch er selbst gelebt hat.

Michael Rendi wurde in Wien geboren, wuchs aber in Triest und São Paulo auf und schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Wien ab. Am 17. November dieses Jahres übernahm er das Amt des österreichischen Botschafters in Italien. Nachdem er zuvor in den Botschaften in Damaskus, Helsinki und London tätig war, war er österreichischer Botschafter in Israel und Japan. In seinem Lebenslauf finden sich Spitzenpositionen im österreichischen Außenministerium, im BM für europäische und internationale Angelegenheiten sowie im Kanzleramtministerium.

Bezirk: Bozen

