Von: mk

Bozen – Der Stadtrat für Statistik Claudio Della Ratta informiert, dass seit heute die neue zweisprachige Sammlung statistischer Daten “Bozen 2025 – Die Stadt in Zahlen”, die vom Amt für Statistik und Zeiten der Stadt der Gemeinde Bozen erarbeitet wurde, erhältlich ist.

Die Broschüre bietet einen Überblick über alle wichtigen Daten und Fakten zur Stadt Bozen zu folgenden Themen: Raum, Bevölkerung, Umwelt, Gesundheit und Soziales, Bildung, Kultur und Freizeit, Verkehr und Transport, Wirtschaft, Bautätigkeit und Wohnen sowie die Gemeindeverwaltung.

Hier einige interessante und kuriose Daten: Nach dem Höchststand in den Jahren 2018, 2019 und 2020, als die Bevölkerung fast 108.000 Einwohner erreichte, ist im Jahr 2024 ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen: Die Bevölkerung stieg von 106.357 Einwohnern im Jahr 2023 auf 106.463 im Jahr 2024.

Die Müllsammlung hat zugenommen, von 52.809 Tonnen gesammeltem Müll im Jahr 2023 auf 53.385 Tonnen im Jahr 2024.

Der Wasser- und Gasverbrauch ist insgesamt zurückgegangen (der Rückgang des Gasverbrauchs ist jedoch nicht auf die Haushalte zurückzuführen).

Die Zahlen für den Kultur- und Freizeitsektor sind im Aufschwung: Die Besucherzahlen der 13 Museen der Stadt stiegen von 495.897 im Jahr 2023 auf 504.997 im Jahr 2024, ebenso wie die Zahl der Bibliotheksnutzer (394.371 ausgeliehene Bücher im Jahr 2024 gegenüber 387.656 ausgeliehenen Büchern im Jahr 2023).

Die durchschnittliche Inflationsrate lag 2024 bei 1,7 Prozent gegenüber 5,8 Prozent im Jahr 2023.

Die Zahl der lokalen Märkte (18) blieb unverändert, während die Zahl der Messen zurückgingen (von 52 auf 41 Ausstellungen) ebenso wie die entsprechenden Besucherzahlen (von 198.758 Besuchern auf 149.307).

Auch der Einzelhandel ist rückläufig (von 1.375 Geschäften im Jahr 2023 auf 1.348 im Jahr 2024).

Der Tourismus hingegen erholt sich und erreicht Rekordzahlen: Die Zahl der Betten steigt von 5.053 im Jahr 2023 auf 5.359 im Jahr 2024, ebenso wie die Touristenankünfte (429.151 im Jahr 2024 gegenüber 388.586 im Jahr 2023) und die Nächtigungen (945.745 im Jahr 2024

gegenüber 870.822 im Jahr 2023). Die Touristen verbrachten durchschnittlich 2,2 Nächte in Bozen.

Im Jahr 2024 sind 46.065 Bozner Bürger und Bürgerinnen erwerbstätig, gegenüber 44.770 im Jahr 2023.

Ende 2024 beschäftigte die Stadtverwaltung 970 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (+6 gegenüber 2023), davon 185 in Teilzeit.

Außerdem besuchten im Jahr 2024 23.147 Kinder und Jugendliche die 111 Bildungseinrichtungen, und 3.704 Studenten waren an der Freien Universität Bozen eingeschrieben.

Die Radwege (73 km) wurden ausgebaut, die Zahl der Fahrgäste, die die Stadtbusse nutzten, ging zurück (6,4 Millionen im Jahr 2024 gegenüber 6,5 Millionen im Jahr 2023), aber die Zahl der Flüge von und nach Bozen stieg (von 1.984 auf 2.533) und damit auch die Zahl der Passagiere (von 75.251 auf 97.111).

Schließlich sank die Durchschnittstemperatur von 14,4°C im Jahr 2023 auf 14,1°C im Jahr 2024, mit 84 Regentagen (gegenüber 78 im Jahr 2023).

Die Broschüre ist auf der Website der Stadt Bozen unter Statistiken – Themenübergreifend / Fachdokumente / Dokumente / Verwaltung / Homepage – Stadtgemeinde Bozen oder in gedruckter Form im Amt für Statistik und Zeit der Stadt in der Piavestraße 3, in den Bürgerzentren und im ABÖ im Rathaus oder in den Stadtbibliotheken erhältlich.