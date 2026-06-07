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Bozen prüft Nutzung des Gerichtsplatzes als Parkplatz

Sonntag, 07. Juni 2026 | 15:51 Uhr
Gericht sym
stnews/luk
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Von: luk

Bozen – Der Bozner Gerichtsplatz könnte in absehbarer Zeit vorübergehend als Parkplatz genutzt werden. Hintergrund sind mehrere größere Baustellen in der Umgebung, durch die derzeit zahlreiche Stellflächen wegfallen.

Nach Angaben der Gemeinde soll die Fläche als Ausweichmöglichkeit für Anrainer dienen. Geplant ist demnach Platz für rund 50 Autos. Die Nutzung wäre allerdings nur befristet vorgesehen und soll enden, sobald die umliegenden Parkplätze wieder verfügbar sind.

Der Gerichtsplatz liegt im Alltag oft weitgehend ungenutzt da, wird aber gelegentlich auch für Veranstaltungen oder Feste verwendet. Mit der Zwischenlösung will die Stadt auf die angespannte Parkplatzsituation in dem Bereich reagieren.

Bezirk: Bozen

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