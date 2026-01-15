Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozen wird zum Treffpunkt der Sozialpolitik
Pflege und Betreuung im Fokus

Bozen wird zum Treffpunkt der Sozialpolitik

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 11:05 Uhr
Lombardei, Bozen und Südtirol bündeln Kräfte für Pflege und soziale Dienste
Stadtgemeinde Bozen
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Im Grieserhof haben Regionalrätin Lucchini (Region Lombardei), Stadträtin Brillo (Stadtgemeinde Bozen) und Landesrätin Pamer (Land Südtirol) über Pflege- und Betreuungsdienste, sozio-sanitäre Integration und soziale Fragilität gesprochen

Gestern sind im Grieserhof in Bozen die Rätin der Region Lombardei Elena Lucchini (Beauftragte für Familie, soziale Solidarität, Menschen mit Behinderung und Chancengleichheit), Sozialstadträtin Patrizia Brillo von der Stadtgemeinde Bozen und Soziallandesrätin Rosmarie Pamer zu einem offiziellen Treffen zusammengekommen. Bei dem Gespräch standen Themen der Sozialpolitik im Mittelpunkt, wie Pflege- und Betreuungsdienste, Modelle für die Lösung sozialer Fragilität, mit besonderem Augenmerk auf Senioren, und eine engere Zusammenarbeit zwischen Sozialbereich, Gesundheitswesen und der Gemeinschaft.

Im Anschluss fand eine Besichtigung des Grieserhofes statt. Der Grieserhof liegt an einem zentralen Punkt der Stadt und bietet eine Reihe von Diensten für Senioren an. So gibt es ein Seniorenwohnheim mit 60 Betten und 28 Miniwohnungen für das betreute Wohnen, einen Gesundheitssprengel, eine Kindertagesstätte und einen kleinen Gastronomiebetrieb. All diese Einrichtungen machen den Grieserhof zu einem wichtigen Treffpunkt für das Stadtviertel und fördern die Begegnung zwischen Menschen aller Altersstufen.

Das Treffen, bei dem auch Führungskräfte der zuständigen Assessorate und Dienststellen anwesend waren, war eine wichtige Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch über Themen, die inhaltlich ähnlich sind, aber unterschiedlich gehandhabt werden, mit innovativen Lösungsansätzen und generationenübergreifenden Modellen, um konkret auf die Bedürfnisse der Menschen und Familien zu reagieren.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
Kommentare
74
Umweltschützer prangern an: “Wasservernichter Olympia”
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Kommentare
41
SPID wird kostenpflichtig: Menschen fühlen sich in der Falle
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
36
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Kommentare
31
Perverse “Ausbildung” zum Frauenschläger
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Kommentare
26
Europäer schicken Soldaten nach Grönland – USA bleiben hart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 