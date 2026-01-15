Bozen wird zum Treffpunkt der Sozialpolitik

Von: Ivd

Bozen – Im Grieserhof haben Regionalrätin Lucchini (Region Lombardei), Stadträtin Brillo (Stadtgemeinde Bozen) und Landesrätin Pamer (Land Südtirol) über Pflege- und Betreuungsdienste, sozio-sanitäre Integration und soziale Fragilität gesprochen

Gestern sind im Grieserhof in Bozen die Rätin der Region Lombardei Elena Lucchini (Beauftragte für Familie, soziale Solidarität, Menschen mit Behinderung und Chancengleichheit), Sozialstadträtin Patrizia Brillo von der Stadtgemeinde Bozen und Soziallandesrätin Rosmarie Pamer zu einem offiziellen Treffen zusammengekommen. Bei dem Gespräch standen Themen der Sozialpolitik im Mittelpunkt, wie Pflege- und Betreuungsdienste, Modelle für die Lösung sozialer Fragilität, mit besonderem Augenmerk auf Senioren, und eine engere Zusammenarbeit zwischen Sozialbereich, Gesundheitswesen und der Gemeinschaft.

Im Anschluss fand eine Besichtigung des Grieserhofes statt. Der Grieserhof liegt an einem zentralen Punkt der Stadt und bietet eine Reihe von Diensten für Senioren an. So gibt es ein Seniorenwohnheim mit 60 Betten und 28 Miniwohnungen für das betreute Wohnen, einen Gesundheitssprengel, eine Kindertagesstätte und einen kleinen Gastronomiebetrieb. All diese Einrichtungen machen den Grieserhof zu einem wichtigen Treffpunkt für das Stadtviertel und fördern die Begegnung zwischen Menschen aller Altersstufen.

Das Treffen, bei dem auch Führungskräfte der zuständigen Assessorate und Dienststellen anwesend waren, war eine wichtige Gelegenheit für einen Erfahrungsaustausch über Themen, die inhaltlich ähnlich sind, aber unterschiedlich gehandhabt werden, mit innovativen Lösungsansätzen und generationenübergreifenden Modellen, um konkret auf die Bedürfnisse der Menschen und Familien zu reagieren.