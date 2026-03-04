Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozen: Wohnbau-Offensive im Gemeinderat diskutiert
500 Millionen Euro

Bozen: Wohnbau-Offensive im Gemeinderat diskutiert

Mittwoch, 04. März 2026 | 13:20 Uhr
Eine Baustelle ist derzeit auch die konjunkturelle Lage in Österreich
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Im Bozner Gemeinderat ist am 3. März ein Beschlussantrag der Ratsfraktion Verdi/Grüne/Vërc zur sogenannten „Wohnbau-Offensive 2026“ behandelt worden. Nach einer Debatte zwischen Gemeinderäten und Stadtregierung wurde die Vorlage zur vertieften Prüfung an die Urbanistik-Kommission verwiesen.

Der Antrag (Nr. 1/2026) sieht ein öffentliches Wohnbauprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro vor. Ziel sei es, angesichts der angespannten Wohnungssituation in Bozen massiv in leistbares Wohnen zu investieren. Die Initiative argumentiert, dass die Stadt – auch mit Blick auf ihren Anspruch als „Landeshauptstadt“ – beim sozialen Wohnbau handlungsfähig sein müsse.

Konkret fordert der Antrag unter anderem eine systematische Erhebung von Leerständen und Brachflächen. Laut einer zitierten Studie gebe es im Gemeindegebiet 71 ungenutzte Flächen oder Gebäude, darunter auch Objekte in öffentlichem Besitz. Zudem soll eine Task-Force aus Vertretern von Gemeinde, Land und Wohnbauinstitut (WOBI/IPES) ein konkretes Umsetzungsprogramm mit Zeitplan ausarbeiten.

Zur Finanzierung wird ein Nachtragshaushalt des Landes Südtirol in Höhe von 500 Millionen Euro vorgeschlagen. Auch die Gemeinde selbst solle Mittel aus ihrem Rekordhaushalt 2026 bereitstellen. Zusätzlich wird eine Erhöhung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) für Kurzzeitvermietungen wie Airbnb angeregt, wobei die Mehreinnahmen zweckgebunden dem leistbaren Wohnbau zufließen sollen.

Als mögliches Pilotprojekt wird die Umwandlung der Otto-Huber-Kaserne in ein neues Wohnviertel mit mindestens 600 Wohnungen genannt.

Die weitere Behandlung des Antrags erfolgt nun in der zuständigen Kommission.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
120
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
44
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
35
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
28
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
23
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 