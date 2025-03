Bozner SVP zieht in den Gemeinderatswahlkampf

Von: mk

Bozen – Die vergangenen knapp fünf Jahre standen für die SVP-Gemeinderatsfraktion Bozen unter dem Zeichen intensiver Arbeit, konstruktiver Zusammenarbeit und konsequentem Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, wie die SVP-Fraktion in einer Aussendung betont. Vizebürgermeister Stephan Konder, Stadträtin Johanna Ramoser, Vorsitzender des Gemeinderates Christoph Buratti, Fraktionssprecher Peter Warasin mit seinem Stellvertreter Hannes Unterhofer, Gemeinderat und Mitglieder der Kulturkommission Andreas Berger sowie Sabine Eccel als Präsidentin der Sozialkommission blicken gemeinsam als SVP-Gemeinderäte auf eine erfolgreiche Legislaturperiode zurück.

„Als Fraktion setzen wir uns konsequent für die Interessen und Bedürfnisse der Bevölkerung ein – sowohl in der Stadt selbst als auch in den Fraktionen des Umlands. Unser Ziel war und ist es, Bozen lebenswert zu gestalten und die Herausforderungen der Zukunft aktiv anzugehen“, betont Fraktionssprecher Peter Warasin.

Mehr Sicherheit für Bozen

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist ein zentrales Anliegen der SVP Bozen. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Quästor und setzen uns dafür ein, dass straffällige ausländische Bürger konsequent und systematisch ausgewiesen werden“, betont Vizebürgermeister Stephan Konder. Gleichzeitig müsse in Bozen verstärkt auf Prävention und eine sichtbare Polizeipräsenz gesetzt werden, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

Auch im Bildungsbereich hat sich die SVP-Bozen stark engagiert. „Die kürzlich erfolgte Grundsteinlegung für den Neubau der Grundschule in der Baristraße ist ein Beispiel dafür, wie wir durch unser Engagement konkrete Verbesserungen für Schüler und Eltern erreichen werden“, so Stadträtin Johanna Ramoser. Im Bereich Wirtschaft liege ihr der Obstplatz besonders am Herzen. „Historisch gesehen war er immer ein zentraler Punkt des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Bozen. Wir setzen uns gezielt dafür ein, diesen bedeutenden Ort aufzuwerten und seine Attraktivität für Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher zu steigern“, so Ramoser.

Wichtige Meilensteine für Bozen

Ein bedeutendes Anliegen war die Weiterentwicklung des Alters- und Pflegeheim-Projekts auf dem Gelände der ehemaligen Mignone-Kaserne im Rosenbach-Areal. „Dieses Projekt ist essenziell, um die angespannte Situation im Pflegebereich zu entschärfen und den Senioren in unserer Stadt eine würdige Betreuung zu ermöglichen“, erklärt Gemeinderat Andreas Berger.

Ein weiteres Beispiel für das erfolgreiche Wirken der SVP Bozen ist die Städtepartnerschaft mit Erlangen, die durch unser aktives Zutun weiter vertieft und mit Leben gefüllt wurde. „Der Austausch zwischen unseren Städten hat sich in den vergangenen Jahren sehr intensiviert, wovon vor allem die Jugend-, Kultur- und Wirtschaftsinitiativen profitieren“, unterstreicht Christoph Buratti, Vorsitzender des Gemeinderates.

„Auch im Bereich der schnellen Einsätze konnten wir mit der Einrichtung der Rettungsstelle am Verdiplatz einen wichtigen Beitrag leisten“, so Vize-Fraktionssprecher Hannes Unterhofer. Diese neue Anlaufstelle verbessert die Koordination von Einsätzen und sorgt für eine schnellere Reaktionsfähigkeit in Notfällen.

Stärkung des sozialen Bereichs und Einsatz für eine gerechtere Stadt

Ein besonderer Schwerpunkt der SVP Bozen lag auf dem sozialen Bereich. Sabine Eccel, Präsidentin der Sozialkommission, hebt hervor: „Wir haben uns intensiv dafür verwendet, dass soziale Einrichtungen gestärkt und deren Dienstleistungen weiter verbessert werden. Besonders am Herzen lag uns die Unterstützung von Senioren, Frauen und Menschen mit Beeinträchtigung.“

Mit vollem Einsatz in die nächste Legislaturperiode

Die regelmäßigen Fraktionssitzungen haben es uns ermöglicht, im stetigen Austausch zu bleiben und die Anliegen der Bevölkerung direkt aufzunehmen. „Unsere Türen stehen immer offen, und dieser enge Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern wird auch in Zukunft unser zentrales Anliegen bleiben“, betont Vizebürgermeister Stephan Konder.

Das gesamte Team der SVP Bozen tritt bei den kommenden Gemeinderatswahlen erneut an, um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und Bozen weiter voranzubringen. „Die Bozner Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass die SVP-Bozen auch in Zukunft für eine starke Vertretung ihrer Interessen steht“, so das einstimmige Fazit der Fraktionsmitglieder.