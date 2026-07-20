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Neuer britischer Premier telefonierte mit dem US-Präsident

Britischer Premier beruft Kabinett und telefoniert mit Trump

Montag, 20. Juli 2026 | 21:25 Uhr
Neuer britischer Premier telefonierte mit dem US-Präsident
APA/POOL/CHRISTOPHER FURLONG
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Von: APA/dpa

Wenige Stunden nach seiner Ernennung hat der britische Premierminister Andy Burnham das Kabinett neu geordnet. Der 56-Jährige, der Montagvormittag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, machte überraschend unter anderem Ex-Verteidigungsminister John Healey zum Finanzminister. Healey hatte das Kabinett im Juni aus Protest gegen den Kurs von Burnhams Vorgänger Keir Starmer verlassen. Etliche Vertraute Starmers spielen keine große Rolle mehr.

Darunter befinden sich auch der frühere Vize-Regierungschef und Justizminister David Lammy und die bisherige Finanzministerin Rachel Reeves. “Ich wäre stolz gewesen, weiterhin im Kabinett zu dienen. Aber ein neuer Premierminister hat das Recht, sein eigenes Team zusammenzustellen”, sagte Lammy der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Telefonat mit Trump

Eine der ersten offiziellen Amtshandlungen des neuen Premiers war ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Unter Starmer war das Verhältnis der Downing Street zum Weißen Haus merklich abgekühlt, was vor allem aber an Trump lag.

Der Premierminister habe die Hoffnung geäußert, “dem Präsidenten bei einem künftigen Besuch zeigen zu können, was Manchester zu bieten hat”, teilte ein Sprecher mit Blick auf Burnhams vorheriges Amt als Bürgermeister von Greater Manchester mit. Trump war zuletzt im September 2025 von König Charles III. zum Staatsbesuch empfangen worden.

Bei der Darlegung seiner Vision als Premierminister des Vereinigten Königreichs habe Burnham erklärt, “dass sein Schwerpunkt auf der Reindustrialisierung des gesamten Landes liegen werde”, hieß es in der Mitteilung der Downing Street. Außerdem habe Burnham sein Engagement für Verteidigung und Sicherheit bekräftigt.

Die Gewährleistung der Sicherheit des Vereinigten Königreichs und seiner Verbündeten habe oberste Priorität auf seiner politischen Agenda, wurde Trump demnach gesagt. Außerdem telefonierte Burnham auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

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