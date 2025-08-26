Aktuelle Seite: Home > Politik > Brixen: Bevölkerung ist eingeladen, mitzugestalten
Marketplace Schenoni

Brixen: Bevölkerung ist eingeladen, mitzugestalten

Dienstag, 26. August 2025 | 11:42 Uhr
brixen_dom_kirche_stnews-lu
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – Am 28. August 2025 lädt die Gemeinde Brixen alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum MARKETPLACE ein – einer ganztägigen Veranstaltung im Rahmen des kooperativen Planungsprozesses zur Neugestaltung des ehemaligen Militärareals Schenoni. Von 9.00 bis 19.00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich direkt vor Ort auf dem Schenoni-Areal einzubringen.

Der MARKETPLACE versteht sich als Plattform für den Dialog über die Zukunft des Quartiers. An fünf Themenstationen – Mobilität, Wohnen, Freiraum, Erdgeschoss-Nutzungen und Zwischennutzung – stellen die drei Planungsteams LIA Collective, Peluso mit Studio Calas und feld72 ihre bisherigen Konzepte vor und laden zur Diskussion ein.

Bürgermeister Andreas Jungmann unterstreicht die Bedeutung des Prozesses: „Es freut mich sehr, dass wir diesen innovativen Planungsprozess in Brixen umsetzen konnten. Der Marketplace bietet allen die Möglichkeit, sich ein Bild von der bisherigen Arbeit zu machen und aktiv Rückmeldungen zu geben. Bis Ende des Jahres wollen wir eine umfassende und akzeptierte Lösung für die zukünftige Nutzung des Areals vorliegen haben.”

Der Planungsprozess wird von den Koordinatoren Martin Mutschlechner und Stepan Dellago, mit Unterstützung von Ing. Renato Sette und Arch. Petra Sigmund von den Technischen Diensten, begleitet. Die Ergebnisse des kooperativen Verfahrens bilden die Grundlage für den Durchführungsplan, der in den Gemeindeentwicklungsprozess einfließt.

Die Veranstaltung findet in der ehemaligen Schneeräumungshalle auf dem Schenoni-Areal statt, die temporär als Ort für Planung und Kultur reaktiviert wurde – ganz im Sinne des „Meanwhile Use“, der Zwischennutzung als Gestaltungsmittel für die Stadt von morgen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
20
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Traubenernte beginnt schon Ende August
18
Traubenernte beginnt schon Ende August
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 