Brixen: Bevölkerung ist eingeladen, mitzugestalten

Von: mk

Brixen – Am 28. August 2025 lädt die Gemeinde Brixen alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum MARKETPLACE ein – einer ganztägigen Veranstaltung im Rahmen des kooperativen Planungsprozesses zur Neugestaltung des ehemaligen Militärareals Schenoni. Von 9.00 bis 19.00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich direkt vor Ort auf dem Schenoni-Areal einzubringen.

Der MARKETPLACE versteht sich als Plattform für den Dialog über die Zukunft des Quartiers. An fünf Themenstationen – Mobilität, Wohnen, Freiraum, Erdgeschoss-Nutzungen und Zwischennutzung – stellen die drei Planungsteams LIA Collective, Peluso mit Studio Calas und feld72 ihre bisherigen Konzepte vor und laden zur Diskussion ein.

Bürgermeister Andreas Jungmann unterstreicht die Bedeutung des Prozesses: „Es freut mich sehr, dass wir diesen innovativen Planungsprozess in Brixen umsetzen konnten. Der Marketplace bietet allen die Möglichkeit, sich ein Bild von der bisherigen Arbeit zu machen und aktiv Rückmeldungen zu geben. Bis Ende des Jahres wollen wir eine umfassende und akzeptierte Lösung für die zukünftige Nutzung des Areals vorliegen haben.”

Der Planungsprozess wird von den Koordinatoren Martin Mutschlechner und Stepan Dellago, mit Unterstützung von Ing. Renato Sette und Arch. Petra Sigmund von den Technischen Diensten, begleitet. Die Ergebnisse des kooperativen Verfahrens bilden die Grundlage für den Durchführungsplan, der in den Gemeindeentwicklungsprozess einfließt.

Die Veranstaltung findet in der ehemaligen Schneeräumungshalle auf dem Schenoni-Areal statt, die temporär als Ort für Planung und Kultur reaktiviert wurde – ganz im Sinne des „Meanwhile Use“, der Zwischennutzung als Gestaltungsmittel für die Stadt von morgen.