Brixen ist mit Regensburg im ständigen Austausch

Brixen – Am vergangenen Wochenende erhielt Brixen Besuch aus der Partnerstadt Regensburg. Vertreterinnen und Vertreter des Stadtjugendrings Regensburg und des Vereins „Freunde des Brixner Altstadtfestes e.V.“ nutzten den Besuch zu einem informellen Austausch im Zeichen des Altstadtfestes.

Die Regensburger sind seit vielen Jahren mit einem eigenen Stand auf dem Altstadtfest vertreten und es ist mittlerweile auch Tradition, dass der Bürgermeister dort am Altstadtfestsamstag feierlich ein Fass ansticht. In diesem Jahr ist Brixen auch wieder mit einem Stand auf dem Bürgerfest in Regensburg vertreten.

Diese Aktion und die Planung der folgenden gemeinsamen Veranstaltungen waren Thema des Treffens mit dem Präsidenten des Brixner Altstadtfestes Joachim Kerer und der für das Ehrenamt zuständigen Stadträtin Bettina Kerer. „Die gemeinsamen Aktionen leben vom Engagement der Ehrenamtlichen, die sich immer wieder für ihre Ideen einsetzen. Hier werden wir als Stadtgemeinde auch weiterhin unterstützend zur Seite stehen“, so Bettina Kerer. Abschließend lud die Stadträtin zu einer Führung durch das Rathaus ein.

Im Bild:

(v.l.n.r.) Joachim Kerer (Präsident Altstadtfest Brixen); Erik Zimmermann (Vizepräsident Verein und Vorstandsmitglied Stadtjugendring.); Stefanie Schmid (Präsidentin Verein und Geschäftsführerin Stadtjugendring); Susanne Schmid (Vereinsmitglied); Philipp Kroseberg (Vorstandsmitglied Stadtjugendring) und Bettina Kerer (Stadträtin für das Ehrenamt)