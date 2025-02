Brixner Hotel will AfD-Politiker Gauland nicht mehr als Gast

Von: luk

Brixen – Ein Brixner Traditionshotel sorgt mit seiner Entscheidung, den deutschen AfD-Politiker Alexander Gauland nicht mehr als Gast zu empfangen, für Diskussionen. Während das Hotel betont, es habe den Dialog gesucht und Gauland nicht aktiv ausgeladen, kommt Kritik insbesondere aus rechtskonservativen Kreisen in Südtirol.

„Nicht mehr kompatibel mit uns“

Die Inhaberin des Hotel Elephant, Elisabeth Heiss, erklärte, man sei ein liberales Haus, Alexander Gauland passe da nicht mehr hinein. Man habe ihn nicht rausgeworfen, sondern ihm nahegelegt, nicht mehr zu kommen.

Gauland, Ehrenvorsitzender der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD), hatte bereits im Oktober 2024 in einer deutschen Talkshow beklagt, dass ihm signalisiert worden sei, er sei in dem Hotel nicht mehr willkommen. Das Thema geriet jedoch erst in den vergangenen Tagen in die öffentliche Diskussion.

Kritik aus der Politik

Die Entscheidung des Hotels stößt insbesondere in rechtsgerichteten Kreisen auf Widerstand. Jürgen Wirth Anderlan, früherer Schützenkommandant und heutiger Landtagsabgeordneter, sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung: „Die rote Linie wird überschritten, wenn Gäste plötzlich wegen ihrer politischen Ansichten nicht mehr willkommen sind. Das Hotel ist bekannt für seine Toleranz – das passt nicht zusammen.“

Auch die Freiheitlichen kritisierten den Schritt. Generalsekretär Roland Stauder betonte in einer Aussendung: „Wenn jemand sich in Südtirol anständig verhält, seine Rechnung bezahlt und als normaler Gast auftritt, sollte er auch weiterhin willkommen sein.” Es könne nicht sein, dass politische Ansichten über eine Beherbergung entscheiden.

Ein Hotel mit Geschichte

Das Hotel Elephant, ein renommiertes Vier-Sterne-Haus mit einer 500-jährigen Geschichte, wird von der Familie Heiss geführt. Hans Heiss, Bruder der Hotelchefin, ist Historiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter der Grünen – was in der Debatte zusätzliche Spekulationen über politische Beweggründe mit sich bringt.