Bruneck–Franzensfeste: Der Zug ist wieder unterwegs

Von: mk

Bruneck/Franzensfeste/Schabs – Nach mehr als einem Jahr intensiver Bauarbeiten ist am Dienstag, 27. Jänner, die gesamte Bahnstrecke im Pustertal wieder eröffnet worden. Durch die Zusammenarbeit zwischen RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Land Südtirol und Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr waren 13 Bahnhöfe saniert und 27 Kilometer Bahnlinie erneuert worden. Die mit Zügen von SAD und Trenitalia durchgeführten Tests verliefen erfolgreich.

Ab 6.00 Uhr morgens wurden an den Bahnhöfen und bei den Bushaltestellen im Pustertal Flyer verteilt, um die Bürgerinnen und Bürger über die Neuerungen zu informieren.

Um 8.31 Uhr fuhren Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider sowie der Geschäftsführer von RFI Aldo Isi mit lokalen Interessensvertretern mit dem Zug von Bruneck nach Franzensfeste.

Um 10.00 Uhr fand in Schabs eine Pressekonferenz zur Vorstellung des Projekts statt. Anwesend waren der Minister für Infrastrukturen und Verkehr Matteo Salvini, Landesrat Daniel Alfreider, der Geschäftsführer von RFI Aldo Isi, die Sonderkommissarin der RFI für die Riggertalvariante und den Bauleitplan von Brixen Paola Firmi sowie der Bürgermeister von Natz-Schabs Alexander Überbacher.

Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte allerdings nach der gemeinsamen Zugfahrt: “Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität: Bis zuletzt wurde auf der Bestandsstrecke der Pustertalbahn mit großem Einsatz gearbeitet, damit rechtzeitig für die Olympischen Winterspiele wieder Züge im gesamten Pustertal verkehren können. Den Arbeiterinnen und Arbeitern entlang der gesamten Strecke gilt mein herzlicher Dank für ihre Einsatzbereitschaft und ihr Engagement.”

Aufgrund seiner Teilnahme am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in Bozen konnte Kompatscher an der Pressekonferenz in Schabs nicht persönlich teilnehmen. “Ein ebenso großer Dank gebührt den Busfahrerinnen und Busfahrern für ihren täglichen Einsatz sowie allen Reisenden, Pendlerinnen und Pendlern für ihre Geduld und ihr Verständnis”, sagte er.

Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Daniel Alfreider unterstrich: “Die Wiedereröffnung der Strecke ist ein wichtiger Schritt nach einem Jahr Bauarbeiten an der Pustertalbahn. Mobilität steht im Dienst der Bürgerinnen und Bürger. Ein Dank gilt der Gemeinde Natz-Schabs, den Bürgerinnen und Bürgern, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern entlang der Baustelle, den Pendlerinnen und Pendlern sowie den Arbeiterinnen und Arbeitern, die weiterhin im Einsatz sind.”

Die gesamte Strecke ist nun barrierefrei gestaltet und auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. In den kommenden Monaten werden die Arbeiten fortgesetzt. Ziel ist die Inbetriebnahme der Riggertalschleife bis Ende des Jahres. Dadurch wird die Fahrtzeit zwischen Bruneck und Brixen um 15 Minuten verkürzt.