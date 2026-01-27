Aktuelle Seite: Home > Politik > Bruneck–Franzensfeste: Der Zug ist wieder unterwegs
Arbeiten abgeschlossen

Bruneck–Franzensfeste: Der Zug ist wieder unterwegs

Dienstag, 27. Januar 2026 | 17:32 Uhr
Zug Franzensfeste flirt Winter
LPA/Tiberio Sorvillo
Schriftgröße

Von: mk

Bruneck/Franzensfeste/Schabs – Nach mehr als einem Jahr intensiver Bauarbeiten ist am Dienstag, 27. Jänner, die gesamte Bahnstrecke im Pustertal wieder eröffnet worden. Durch die Zusammenarbeit zwischen RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Land Südtirol und Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr waren 13 Bahnhöfe saniert und 27 Kilometer Bahnlinie erneuert worden. Die mit Zügen von SAD und Trenitalia durchgeführten Tests verliefen erfolgreich.

Ab 6.00 Uhr morgens wurden an den Bahnhöfen und bei den Bushaltestellen im Pustertal Flyer verteilt, um die Bürgerinnen und Bürger über die Neuerungen zu informieren.

Um 8.31 Uhr fuhren Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider sowie der Geschäftsführer von RFI Aldo Isi mit lokalen Interessensvertretern mit dem Zug von Bruneck nach Franzensfeste.

Um 10.00 Uhr fand in Schabs eine Pressekonferenz zur Vorstellung des Projekts statt. Anwesend waren der Minister für Infrastrukturen und Verkehr Matteo Salvini, Landesrat Daniel Alfreider, der Geschäftsführer von RFI Aldo Isi, die Sonderkommissarin der RFI für die Riggertalvariante und den Bauleitplan von Brixen Paola Firmi sowie der Bürgermeister von Natz-Schabs Alexander Überbacher.

Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte allerdings nach der gemeinsamen Zugfahrt: “Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität: Bis zuletzt wurde auf der Bestandsstrecke der Pustertalbahn mit großem Einsatz gearbeitet, damit rechtzeitig für die Olympischen Winterspiele wieder Züge im gesamten Pustertal verkehren können. Den Arbeiterinnen und Arbeitern entlang der gesamten Strecke gilt mein herzlicher Dank für ihre Einsatzbereitschaft und ihr Engagement.”

Aufgrund seiner Teilnahme am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in Bozen konnte Kompatscher an der Pressekonferenz in Schabs nicht persönlich teilnehmen. “Ein ebenso großer Dank gebührt den Busfahrerinnen und Busfahrern für ihren täglichen Einsatz sowie allen Reisenden, Pendlerinnen und Pendlern für ihre Geduld und ihr Verständnis”, sagte er.

Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Daniel Alfreider unterstrich: “Die Wiedereröffnung der Strecke ist ein wichtiger Schritt nach einem Jahr Bauarbeiten an der Pustertalbahn. Mobilität steht im Dienst der Bürgerinnen und Bürger. Ein Dank gilt der Gemeinde Natz-Schabs, den Bürgerinnen und Bürgern, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern entlang der Baustelle, den Pendlerinnen und Pendlern sowie den Arbeiterinnen und Arbeitern, die weiterhin im Einsatz sind.”

Die gesamte Strecke ist nun barrierefrei gestaltet und auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. In den kommenden Monaten werden die Arbeiten fortgesetzt. Ziel ist die Inbetriebnahme der Riggertalschleife bis Ende des Jahres. Dadurch wird die Fahrtzeit zwischen Bruneck und Brixen um 15 Minuten verkürzt.

Bezirk: Eisacktal, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal, Pustertal

Meistkommentiert
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
47
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
44
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
Kommentare
39
Eklat an Mittelschule: Messer mit 3D-Drucker produziert
“Ihr macht es alle falsch” – sagt Oma
Kommentare
25
“Ihr macht es alle falsch” – sagt Oma
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 