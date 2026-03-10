Aktuelle Seite: Home > Politik > BSB: Bozner Grüne befürchten „weitere Monate des Stillstands“
Ausschreibung zurückgezogen

BSB: Bozner Grüne befürchten „weitere Monate des Stillstands“

Dienstag, 10. März 2026 | 18:41 Uhr
Rabini_Chiara
Grüne
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Fraktion der Grünen im Bozner Gemeinderat äußert gemeinsam mit der Linken Besorgnis über die Entscheidung der Stadtregierung, die Ausschreibung für die Direktion des Betriebs für Sozialdienste Bozen (BSB) zurückzuziehen und das Auswahlverfahren neu zu eröffnen, obwohl die Kommission bereits eine Liste von Kandidaten erstellt hatte, die als fachlich geeignet bewertet wurden.

„Man erwartete eine baldige Entscheidung innerhalb der von der Kommission vorgeschlagenen Kandidatenliste. Umso mehr überrascht die Entscheidung der Stadtregierung, die – obwohl sie das hohe Profil der drei für die Direktion des BSB ausgewählten Kandidaten anerkennt – keinen von ihnen als geeignet ansieht, die vorgesehenen Ziele zu erreichen“, erklärt Chiara Rabini, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat. „Eine Position, die widersprüchlich erscheint und mit politischen Begründungen erklärt wird, auch wenn die Ziele und die Vision dieser Stadtregierung im sozialen Bereich nicht klar sind.“

„Das bedeutet weitere Monate des Stillstands für einen Bereich, der bereits stark unter Druck steht. Der BSB verwaltet grundlegende Dienste für die Stadt und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ihn weiterhin ohne stabile Leitung zu lassen, schafft Unsicherheit – gerade in einer Zeit, in der die sozialen Bedürfnisse wachsen und neue Ressourcen gefunden werden müssen.“

Die Grünen wünschen der stellvertretenden Direktorin Manuela Gotto, die in dieser Übergangsphase mit der Leitung des Betriebs betraut ist, gutes Gelingen und hoffen, dass rasch eine stabile Direktion ernannt wird.

„Der BSB muss personell und finanziell gestärkt werden, nicht ohne Führung bleiben. Die Stadt braucht klare Entscheidungen und eine Vision für die Zukunft der sozialen Dienste“, schließen die Grünen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
37
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
37
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Kommentare
29
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
28
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Kommentare
27
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 