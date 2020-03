Bürgerliste Auer stellt Bürgermeisterkandidaten vor

Auer – Die Bürgerliste Auer hat am Dorfplatz ihren Bürgermeisterkandidaten vorgestellt. Als Spitzenkandidat für die parteiunabhängige Liste geht Martin Feichter ins Rennen. Die Bürgerliste Auer hat vergangene Woche ihren Bürgermeisterkandidaten bestimmt, offiziell bekannt gegeben wurde der Name vorerst aber nicht. Ganz im Zeichen der Bürgernähe stellte die Liste ihren Spitzenkandidat am Samstagvormittag beim Gasthaus Waldthaler am Dorfplatz vor.

Bürgermeister Roland Pichler begrüßte alle Anwesenden. Er erklärte, dass die Bürgerliste für eine transparente, ehrliche und bürgernahe Dorfpolitik stehe. Viele motivierte Menschen aus allen Alters- und Berufsgruppen machen Pichler zufolge mit, um sich für das Dorf und seine Bürger einzusetzen. Zum

Bürgermeisterkandidaten sei einstimmig Martin Feichter gewählt worden. Feichter ist 29 Jahre alt, hat eine Familie mit zwei Kindern und ist von Beruf Redakteur. „Martin Feichter ist jung, dynamisch und im Dorf fest verwurzelt. Er sitzt seit fünf Jahren im Gemeinderat und bringt alle Voraussetzung für das Bürgermeisteramt mit“, sagt Bürgermeister Roland Pichler. Feichter sei parteilos und engagiere sich stark im Dorfleben und im Ehrenamt.

„Ich bin Hauptmann der Schützenkompanie, Vize-Präsident des Carnevalvereins, seit vielen Jahren im Vorstand des Jugendtreffs „Joy“ sowie Mitglied in weiteren Vereinen“, sagt Martin Feichter.

Auf Landesebene sammelte Feichter politische Erfahrung als einer von acht gewählten Volksvertretern im Autonomiekonvent, wo er sich für den Ausbau der

Autonomie stark machte. Auf Gemeindeebene setzte er sich als Gemeinderat und Jugendreferent für die Belange der Jugendlichen und den „Garten der Begegnung“ ein und trieb Projekte wie die Schallisolierung vor dem Jugendtreff sowie die Erweiterung des Skateparks voran. Feichter arbeitet außerdem in verschiedenen Gemeindekommissionen mit und ist der Gemeindevertreter im Kindergartenbeirat. „Ich bedanke mich für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Es gefällt mir, etwas zu bewegen. Ich setze mich mit ganzer Kraft für unser Dorf ein“, sagt Feichter.

Im Anschluss kamen alle Interessierten mit den bereits feststehenden Kandidaten und den Unterstützern der Bürgerliste ins Gespräch.