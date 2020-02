Bürgerliste „Für Auer“ rüstet sich für Gemeinderatswahl

Das Team feilt am Programm

Auer – In Auer gibt es auch weiterhin eine Bürgerliste. Ein motiviertes Team wird die parteiunabhängige Liste „Für Auer“ in die Gemeinderatswahl führen. Rund ein Dutzend Kandidaten stehen Anfang Februar bereits fest.

Parteiunabhängig für das Dorf arbeiten – dies war in Auer 15 Jahre lang Credo und Erfolgsrezept zugleich. Die Ratsmitglieder sollten dem Ort und nicht einer Partei verpflichtet sein. Auch im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen am 3. Mai 2020 hat sich wieder eine motivierte Arbeitsgruppe aus den verschiedensten Alters- und Gesellschaftsschichten gebildet, um sich für ihr Dorf einzusetzen und es aktiv mitzugestalten – immer mit dem Ohr nahe am Bürger.

Im Vorfeld hatte es beidseitige Bestrebungen gegeben, gemeinsam mit der Südtiroler Volkspartei bei den Wahlen anzutreten. „Leider lässt die SVP-Parteileitung keine Einheitslisten auf Gemeindeebene zu. In dem von der SVP geschnürten Korsett einer Kandidatur als sogenannte ‘Unabhängige’ unter dem Edelweiß, konnten unsere Kandidaten sich nicht wiederfinden. Dennoch gehen wir von einer guten Zusammenarbeit nach den Wahlen aus“, sagt Martin Feichter, Sprecher der Bürgerliste „Für Auer“.

Für die anstehenden Gemeinderatswahlen feilt das Team nun am Programm. Wichtige Schwerpunkte sind unter anderem Verkehr, Vereine, Familie, Jugend, Sport, Soziales, Wirtschaft und Sicherheit.